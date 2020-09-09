Mastiff Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru İngiliz Mastifi Cinsi Hakkında Bilgiler

İngiliz topraklarında keşfedilen Mastiff köpekleri, beslenmesi kolay, savaşlarda da kullanılan güçlü ve heybetli bir köpek türüdür. Aynı zamanda 1989 yılında zorba isimli bir İngiliz Mastifi köpeği büyüklüğü sebebi ile Guiness rekorlar kitabına girmeyi başardı.

Yavru İngiliz Mastifi Cinsi Hakkında Bilgiler

Hızlı büyüyen yavru ingiliz mastifi cinsi köpeklerinin 2 yaşına kadar beslenmelerine çok dikkat etmek gerekir. Bu köpeklerin yavaş ve istikrarlı bir şekilde büyümeleri sağlanmalıdır. Yüksek kalorili ama düşük fosfor ve kalsiyum içeren bir diyet köpeğinizde iskelet bozukluklarına yol açabilir. Bu türün beslenmesinde yavruluk döneminden itibaren %26’yı geçmeyen proteine, 1-1:2 oranını geçmeyen fosfor ve kalsiyum içeren yetişkin mamaları ile beslenmeniz gerekir.

Bu köpeklerin aşırı kilo alımını önleyecek diyet programları uygulamanız gerekebilir. İngiliz Mastiff cinsinin tüy bakımı kısa tüylü oldukları için çok kolaydır. Kendilerini kirletmedikleri sürece tıkanmaları gerekmez. Kulakları enfeksiyon kapmasın diye düzenli olarak kulak bakımının yapılması gerekir. Tırnaklarını düzenli olarak kesmeli ve diş bakımına da özen göstermeniz gerekir.

İngiliz Mastiff Cinsi Köpeklerin Karakter Özellikleri

İngiliz Mastiff cinsi köpekleri, çok hareket etmeyi sevmezler. Bütün gün bir kanepe üzerinde oturup vakit geçirebilirler. Bu köpeklerin eğitimi kolay olsa da hoşlanmadıkları ya da anlamsız buldukları bir hareketi yapmamak için ısrar ederler. Kocaman cüssesine rağmen oldukça nazik ve uysal olan bu köpekler, geniş arazilerde beslenmeye uygundur. Diğer köpeklerden daha az havlayan bu köpekler oldukça cesur ve güçlüdür.

Sahiplerini olası tehlikelere karşı gözü kara bir biçimde korur. Savaşlarda da kullanılmış olan bu cins, çok fazla egzersiz ihtiyacı duymaz. Bu köpeklerin iyi cüsseleri ve koruma iç güdüsü sebebi ile apartman dairelerinde beslenmesi çok mümkün değildir. Yabancılara karşı sert davranan bu köpekler, apartmanda yaşayan kişilerin huzursuz olmasına neden olabilir.

Eski dönemlerde av ve bekçi köpeği olarak da kullanılan bu köpeklerin popülerliği boğa, Aslan ve ayı dövüşlerinin azalması ile azalmıştır. Günümüzde sessiz, sakin bir köpek cinsi olarak dünyanın en çok aranan köpekleri arasında yer alıyor. Bu köpeklerin çocuklarla aradı da çok iyidir. Çocukları korumayı kendine görev edinir.

İngiliz Mastifi Cinsi Köpeklerin Fiziksel Özellikleri

İngiliz Mastifi köpek cinsi Kocaman cüssesi nedeni ile genellikle Kangal köpeklerine benzetilir. Bu köpeklerin sağlıklı ve kontrollü bir şekilde büyümeleri için doğru beslenmeleri gerekir. Aksi taktirde kas ve eklem sorunları yaşayabilirler. Güçlü, sağlıklı, iri ve sağlam bir gövdesi vardır. İngiliz Mastifi köpeklerinin ortalama yaşam süresi 8 ile 10 yıl arasında değişir. Genellikle bu cinsin ortalama boyu 76 cm’dir. Bu köpekler 80 kilonun üzerine rahatlıkla çıkabilir.

Kocaman kafası olan İngiliz Mastifi köpeğinin gözleri orta büyüklükte ve genellikle göz rengi fındık kahvesidir. Kafasına göre küçük olan kulakları ise V şeklindedir, uçları küt ve derisi incedir. Ağız ve burun uzunluğu kafasının yarısı kadardır. Boynu ise güçlü, kaslı, hafif kavisli ve orta uzunluktadır. Çift katmanlı olan kürkü ise, sarıya çalan açık kahverengi, kırçıllı renkler ve kayısı renginden oluşur. Alt katmanlardaki tüyler kısa ve yoğunken dış katmanı ise daha sert, uzun ve düzdür. Düzenli tarandığında tüyleri sağlıklı ve parlak görünür.