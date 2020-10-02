Maydanoz Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Maydanoz suyu nasıl yapılır?

Maydanoz suyu, doğal bir idrar söktürücü olup kilo vermek isteyenlerin de en büyüm dostudur. Detoks suyu yaparken pek çok kişi maydanoz suyundan faydalanarak yağ yakınını hızlandırmayı amaçlar.

Maydanoz Suyu Neye İyi Gelir?



Maydanoz suyu, alternatif tıp tedavisinde en çok kullanılan ürünler arasında yer alır. Maydanoz suyunun faydaları;



Hastalık nedeni ile oluşmuş makusun atılmasına yardımcı olur.



Sinüslerin dolmasında ve öksürüğün çoğalmasında maydanoz suyunu ya da çayını içmek büyük ölçüde rahatlama sağlar.



Yemek yedikten sonra oluşan gazın dışa atımına yardımcı olur.



A vitamini açısından çok zengin olan maydanoz, retinadaki ışık hassaslığının oluşumunu sağlayan rodopsin pigmentinin oluşumunu sağlar.



Kolon, cilt ve meme kanseri oluşumunu önlemede maydanoz suyu etkilidir.



Ödem atıcı özelliği sayesinde kilo vermek isteyenlerin en çok tükettiği içecekler arasında yer alır.



B vitamini içeren maydanoz suyu, aynı zamanda folik asit deposudur.



Böbrek taşı düşürmeyi kolaylaştırır ve hızlandırır.



Maydanozun Besin Değeri



1 yemek kaşığı taze maydanozun içerisinde günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 8’’ini, A vitamininin yüzde 6’sını, kalsiyum ihtiyacının yüzde 1’ini karşılayacak, K vitaminin yüzde 77’sini, folat ihtiyacının ise yüzde 1’ini karşılar. Maydanozun içeriğinde aynı zamanda, E vitamini, B6 vitamini, çinko, magnezyum, fosfor ve bakır mineralleri bulunur. Fakat kasılmalara neden olabileceği için hamilelerin maydanoz suyu çok fazla tüketmesi önerilmez. Gün içinde maydanoz suyu en fazla, 30-50 ml arasında tüketilir. İçerdiği yüksek besin değerleri ile doğada bulunan en kıymetli sebzeler arasında yer alan maydanoz, pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılır. Fakat maydanoz suyu tek başına tedavi edici özelliğe sahip değildir.

Maydanoz Suyunun Faydaları



Maydanoz suyunun bilinen pek çok faydası vardır. Alternatif tıp tedavilerinde de maydanoz suyu, bir şifa kaynağı olarak görülür. Kilo vermeye, ödem atmaya ve pek çok hastalıkla savaşmaya yardımcı olan maydanoz suyu doğal ve yan etkisi olmayan bitkisel bir içecektir. Safra ve böbrek taşlarının hızla vücuttan atılmasını sağlar. Maydanoz suyu, romatizmal hastalıkların oluşumunu önler. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Maydanozu, yemeklerinize eşlik edecek bir salata olarak kullanabileceğiniz gibi suyunu çıkarıp da tüketebilirsiniz. Özellikle de safra ve böbrek taşı bulunan kişilerin taş düşürmesine yardımcı olacak bu su, vücudun atıklardan temizlenmesini sağlar. Lezzetli ve bir o kadar sağlıklı olan bu sebze soğan ve sarımsak yenmesi sonrasında tüketildiği zaman koku giderici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda pek çok hastalığın oluşumunu önler.