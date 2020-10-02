Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Maydanoz Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Maydanoz suyu nasıl yapılır?
02.10.2020 - 20:50 |

Maydanoz Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Maydanoz suyu nasıl yapılır?

Maydanoz suyu, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan oldukça faydalı bir sebzedir. Maydanozun özünden elde edilen maydanoz suyu ise, pek çok sağlık sorununun giderilmesine yardımcı olur. Maydanoz suyunun idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı, adet sancıları, ödem, sindirim sorunları, astım ve enfeksiyon gibi pek çok sağlık sorununa iyi geldiği biliniyor ve bu nedenle alternatif tıpta sıkça kullanılıyor.

Maydanoz Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Maydanoz suyu nasıl yapılır?
ABONE OL

Maydanoz suyu, doğal bir idrar söktürücü olup kilo vermek isteyenlerin de en büyüm dostudur. Detoks suyu yaparken pek çok kişi maydanoz suyundan faydalanarak yağ yakınını hızlandırmayı amaçlar.

Maydanoz Suyu Neye İyi Gelir?

Maydanoz suyu, alternatif tıp tedavisinde en çok kullanılan ürünler arasında yer alır. Maydanoz suyunun faydaları;

Hastalık nedeni ile oluşmuş makusun atılmasına yardımcı olur.

Sinüslerin dolmasında ve öksürüğün çoğalmasında maydanoz suyunu ya da çayını içmek büyük ölçüde rahatlama sağlar.

Yemek yedikten sonra oluşan gazın dışa atımına yardımcı olur.

A vitamini açısından çok zengin olan maydanoz, retinadaki ışık hassaslığının oluşumunu sağlayan rodopsin pigmentinin oluşumunu sağlar.

Kolon, cilt ve meme kanseri oluşumunu önlemede maydanoz suyu etkilidir.

Ödem atıcı özelliği sayesinde kilo vermek isteyenlerin en çok tükettiği içecekler arasında yer alır.

B vitamini içeren maydanoz suyu, aynı zamanda folik asit deposudur.

Böbrek taşı düşürmeyi kolaylaştırır ve hızlandırır.

Maydanozun Besin Değeri

1 yemek kaşığı taze maydanozun içerisinde günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 8’’ini, A vitamininin yüzde 6’sını, kalsiyum ihtiyacının yüzde 1’ini karşılayacak, K vitaminin yüzde 77’sini, folat ihtiyacının ise yüzde 1’ini karşılar. Maydanozun içeriğinde aynı zamanda, E vitamini, B6 vitamini, çinko, magnezyum, fosfor ve bakır mineralleri bulunur. Fakat kasılmalara neden olabileceği için hamilelerin maydanoz suyu çok fazla tüketmesi önerilmez. Gün içinde maydanoz suyu en fazla, 30-50 ml arasında tüketilir. İçerdiği yüksek besin değerleri ile doğada bulunan en kıymetli sebzeler arasında yer alan maydanoz, pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılır. Fakat maydanoz suyu tek başına tedavi edici özelliğe sahip değildir.

Maydanoz Suyunun Faydaları

Maydanoz suyunun bilinen pek çok faydası vardır. Alternatif tıp tedavilerinde de maydanoz suyu, bir şifa kaynağı olarak görülür. Kilo vermeye, ödem atmaya ve pek çok hastalıkla savaşmaya yardımcı olan maydanoz suyu doğal ve yan etkisi olmayan bitkisel bir içecektir. Safra ve böbrek taşlarının hızla vücuttan atılmasını sağlar. Maydanoz suyu, romatizmal hastalıkların oluşumunu önler. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Maydanozu, yemeklerinize eşlik edecek bir  salata olarak kullanabileceğiniz gibi suyunu çıkarıp da tüketebilirsiniz. Özellikle de safra ve böbrek taşı bulunan kişilerin taş düşürmesine yardımcı olacak bu su, vücudun atıklardan temizlenmesini sağlar. Lezzetli ve bir o kadar sağlıklı olan bu sebze soğan ve sarımsak yenmesi sonrasında tüketildiği zaman koku giderici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda pek çok hastalığın oluşumunu önler.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyetinizin olduğu konularda kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bilemediğiniz konularla ilgili çözülme yaşayabilirsiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz, gündelik kazalar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Olası kazalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sosyal konulara yönelmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Bilemediğiniz konular yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı zorlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bilemediğiniz konularla ilgili kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Gündelik kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz. Parasal konularla ilgili yapılanmaya gitmek isteyebilirsiniz. Bu durum duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere özen göstermenizde fayda var. Gün içinde olası kazalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Elinizde olmayan nedenlerden ötürü kazalara maruz kalabilirsiniz. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplarda yaşayabilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev içindeki kazalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi konular içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir.  Babanıza ait konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İç sesinizi dinleyerek birçok konunun üstesinden gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz koşullar oluşabilir. İşle ilgili sıkışmalar moralinizi bozabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerle sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalTemporomandibular Eklem
Cevher Soydan
Cevher SoydanKoç Dolunayından en çok etkilenecek burçlar
Adil Yıldırım
Adil YıldırımBir erkek görüşmeden neden kaçar?
Ayşegül Kartal
Ayşegül KartalAşk bedende küçülür mü?
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilKadınların estetik yanılgıları
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray
Yaşam Koçu ve Karma Astrolog Duygu Giray2 Ekim dolunayı: ARINIYORUZ
Pınar Karahan
Pınar KarahanÇevirmen aranıyor
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa2 Ekim Koç dolunayı: Burçlara etkileri
Eda Özdemir
Eda Özdemir'Cadılar' ile savaşan kadın: Anja Ringgren Lovén
Veteriner Hekim Hande Mutlu
Veteriner Hekim Hande MutluHavayolu sendromu
En Çok İzlenen Videolar
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şalgam Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Şalgam Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Portakal Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Portakal Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Metrekare Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Metrekare Nasıl Hesaplanır?

Metrekare Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Metrekare Nasıl Hesaplanır?

Ölçek Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Ölçek Nasıl Hesaplanır?

Ölçek Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Ölçek Nasıl Hesaplanır?

Sıradaki Haber