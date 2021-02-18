Mhrs Tahlil Sonuçları Öğrenme İşlemi Nasıl Yapılır? E-Devlet Tahlil Sonuçları Sorgulama...

MHRS açılımı ile Merkezi Hekim Randevu Sistemidir. Bu sayede vatandaşlar internet üzerinden muayene olmak istedikleri hekimlerden randevu alabilmektedir. Bunun dışında bu sistem üzerinden tahlili sonuçlarının da öğrenilebilmesi mümkündür.

MHRS Nedir?

MHRS sistemi Sağlık Bakanlığına bağlık sağlık kurumlarından randevu almak sureti ile poliklinik hizmeti almayı sağlayan uygulamadır. Bu sistem ile hastanelerde muayene olmak isteyen kişiler saatlerce sıra beklemeden randevu alabilmektedir. Randevu ile birlikte verilen diğer bir hizmet ise tahlil sonuçlarıdır.

MHRS sistemi ile istediğiniz hastane ve hekimden randevu alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında yapılan tahlillerinizin sonuçlarına da bu sistem üzerinden ulaşabilirsiniz.

MHRS Tahlil Sonuçları Öğrenme İşlemi Nasıl Yapılır?

MHRS sistemi üzerinden tahlil sonuçlarına ulaşabilmek için MHRS sisteminin web sitesine giriş yapılması ve üyelik oluşturulması gerekmektedir. MHRS sistemi üzerinden tahlil sonuçları şu adımların takip edilmesi ile öğrenilebilir:

- MHRS sisteminde yeni üye olabilmek için site içerisinde yeni üye seçeneğine tıklayarak üyelik işlemleri gerçekleştirilebilir.

- Üye olunduktan sonra kişiler kendileri için bir şifre ve TC kimlik numaraları ile işlemleri tamamlayabilirler.

- Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra hangi hastanede tahlil yapıldı ise o hastane seçilmelidir.

- Hastanenin ilgili tahlil sonuçları sayfasında kişilere verilmiş olan randevu sonu bilgileri ile sisteme tekrar giriş yaparak tahlil sonuçlarını öğrenmeleri mümkündür.

- Bazı hastanelerde tahlil sonuçlarının görülebilmesi için bazı bilgiler istenebilir. Bu bilgilere hastane yardımı ile ulaşabilmek mümkündür.

E Devlet Tahlil Sonuçları Sorgulama

E devlet üzerinden tahlillerin görülebilmesi için E nabız sistemine giriş yapılması gerekmektedir. E nabız sistemine giriş yapıldıktan sonra yapılmış olan tüm tahlil ve sonuçların tarih ve açıklama bazında referans değerlerine ulaşabilmek mümkündür. Bu sisteme giriş yaparak tahlillerin yer aldığı kısımda bakmak istenilen tahlilin üstüne tıklayarak tüm detaylara ulaşım sağlanabilmektedir.

Ayrıca bu sistem üzerinden tüm tahlil sonuçları PDF olarak da bilgisayarlara indirilebilmektedir. Burada istenilen tahlil sonuçları seçilmeli veya belirli tarih aralığındaki tahliller seçilmelidir. Daha sonra indirme işlemlerini gerçekleştirmek mümkün olacaktır.