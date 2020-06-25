Muz ve sütü beraber tüketmek sağlıklı mı?

Muz ve sütü birlikte tüketmenin birkaç potansiyel faydası var. Hem muz hem de süt önemli besin kaynakları açısından oldukça zengin. Örneğin süt harika bir protein, potasyum, B vitamini ve fosfor kaynağıdır.Süt ayrıca kemik sağlığı, kramplar, sinirlerin onarımı ve daha fazlasında önemli bir rol oynayan kalsiyum açısından da zengindir.



Muz ise lif, manganez, potasyum ve B6 vitamini ile kuşatılmıştır. Diğer meyveler gibi muz da hücre hasarına karşı koruyan, antioksidan etkiye sahip C vitamini bakımından zengindir.



Muz ve sütü birlikte tüketmek, aslında birkaç vitamin ve minerali aynı anda almanıza yardımcı olabilir.



Egzersiz sonrası iyileşmeyi teşvik eder

Egzersiz yaptıktan sonra ne yediğiniz oldukça önemli. Doğru gıdaları tüketmek; kas gelişimini hızlandırabilir, performansı artırabilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir.



Örneğin egzersizden sonra iyi miktarda protein almak, dokuları onarmaya ve kas kütlesini desteklemeye yardımcı olur.



Tüketilen karbonhidratlar, egzersiz sırasında kaslarınızdaki glikojen depolarını yeniden yapılandırabilir. Muz da bunun için harika bir seçenektir.

Özellikle süt, peynir altı suyu ve kazein gibi yüksek kaliteli proteinlerin içeriğinden dolayı genellikle egzersiz sonrası atıştırmalık olarak önerilmektedir.



Egzersiz sonrası en iyi sonuç için hem protein hem de karbonhidrat alımınızı artıracak basit bir yol olan smoothie tüketiminde süt ve muzu bir araya getirmeyi deneyin.

Olumsuz etkileri var mı?

Sütü muz ile tüketmenin faydası olmasına rağmen birkaç dezavantajı da var.



Kilo almaya neden olabilir



Her ikisi de çok besleyici olmasına rağmen her bir porsiyon orta seviyelerde kalori içerir.



Örneğin, bir orta muzda 105 kalori bulunur.



Benzer şekilde, 1 bardak (237 mL) tam yağlı süt 149 kalori içerir.



Diyetinizde başka değişiklikler yapmadan bu ikiliyi beraber tüketmek zamanla kilo alımına neden olabilir.



Uyumsuz olabilir



Bazı gıda prensipleri için muz ve süt uyumsuz olarak kabul edilen iki bileşendir.



Ancak muz ve sütün uyumsuz olduğu düşünülse de sağlığınıza veya sindiriminize zarar verdiği iddiasını destekleyen hiçbir araştırma yoktur.