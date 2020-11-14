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14.11.2020 - 02:27 |

Narın Faydaları Nelerdir? Nar Suyu Ve Nar Ekşisi Neye İyi Gelir?

Nar; lezzetli bir meyve olmasının yanı sıra, vücuda birçok faydası olan tam bir şifa deposudur. Siz de narın mucizelerinden faydalanabilir; nar neye iyi gelir, hangi hastalıklara iyi gelir, öğrenebilirsiniz. Narın faydaları nelerdir? Nar suyu ve nar ekşisi neye iyi gelir? Nar suyu ve nar ekşisi nasıl yapılır? Tüm bunları detayları ile bir araya getirdik.

Narın Faydaları Nelerdir? Nar Suyu Ve Nar Ekşisi Neye İyi Gelir?
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Yüzyıllardan beri üretkenlik, güç, yenilmezlik ve kudretin sembolü olan nar, yeryüzünde bulunan en güçlü antioksidanlardan biridir. Anti-tümör ve antiviral özelliklerinin yanı sıra, vitaminler bakımından da oldukça zengindir.

Narın Faydaları Nelerdir?

- İçeriğinde bulunan polifenoller en güçlü antioksidanlardır bu da hücrelerin zarar görmemesini sağlar,
- Yüksek oranda C vitamini sayesinde vücut direnci sağlar,
- Hafızayı koruyarak Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır,
- Doğurganlığı arttırır,
- Prostat kanserinin oluşmasını engeller,
- Kalbi koruyarak damarları onarır,
- Vücuttaki iltihaplanmayı azaltır ve hasarları gidermeye yardımcı olur,
- Bağırsak hastalıkları olan kişiler için oldukça faydalıdır,
- İçeriğinde bulunan sistorik, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,
- Kan şekerini düşürerek insülin direncini azaltır,
- Stres hormonları üzerinde olumlu etki yaparak sakinleştirir,
- Kandaki oksijen seviyesini arttırır,
- Tümör karşıtı etkilere sahiptir,
- Gebelikte plasentanın zarar görme olasılığını azaltır,
- İçeriğindeki folik asit sayesinde gebelikte bebeklerdeki doğum kusurlarını önlemede etki sağlar.
- Grip ve soğuk algınlığına karşı vücudu korur,
- Anne sütünü ve kalitesini arttırır,
- Beyin hasarlarını önlemeye yardımcı olur,
- İnme, kalp krizi ve yüksek tansiyon riskini azaltır,
- Kadınlarda menopoz döneminin yarattığı sıkıntıları aza indirir,
- Eklem romatizmasında fayda sağlar,
- Cildi güzelleştirir, cilt kusurlarını onarmaya yardımcı olur,
- Saçları besler ve canlılık vererek daha güzel görünmesini sağlar,
- İçeriğindeki demir sayesinde kansızlığı önler,
- Mantar enfeksiyonun verdiği zararları onarmaya yardımcı olur,
- Afrodizyak etkiye sahiptir ve testosteron düzeyini arttırır,
- Vücuttaki toksinlerin idrar yoluyla atılmasını sağlar,
- Ciltteki ölü derilerin atılmasını sağlayarak, cildi gençleştirir.

Nar Suyu Neye İyi Gelir?

- Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar,
- Mide ve bağırsakları temizler,
- Vücuttaki yağları eriterek kilo vermeye yardımcı olur,
- Cildi temizleyerek sivilce ve akne oluşumunu engeller,
- Soğuk algınlığına iyi gelir,
- Cilt hücrelerini yeniler,
- Tansiyonu dengeleyerek kalp krizi riskini azaltır,
- Eklem romatizmasındaki iltihapların tedavisine yardımcı olur,
- Menopoz döneminde, kadınların ateş basmasını engellemeye yardımcı olur,
- Doğurganlığın gelişmesinde fayda sağlar.

Nar Ekşisi Neye İyi Gelir?

- Kalp damar tıkanıklığı yaşayanlarda tedaviye yardımcı olur,
- Vücuttaki kan şekeri oranını azaltarak kolesterolü dengeler,
- Diş eti sorunlarının tedavisine yardımcı olur,
- Kronik yorgunluğu alır, vücuda enerji verir,
- İshalde vücudun su kayını engelleyerek tedaviye yardımcı olur,
- İdrar söktürücü özelliği ile vücuttaki toksinleri atmayı sağlar,
- Enfeksiyonların iyileşmesine katkı sağlar,
- Bağırsak parazitlerini atılmasında faydalıdır,
- Ses kısıklığının giderilmesine yardımcı olur.

Narın Doğurganlığa Faydaları

Oksidatif stresinin, sperm fonksiyon bozduğu ve kadınlarda doğurganlığı aza indirdiği bilinmektedir. Nar, içeriğindeki maddeler sayesinde bu sorunu gidermeye yardımcı olur ve kadınlarda doğurganlığı arttırır.

Narın Kalbe Faydaları

Kalp kaslarına giden oksijen miktarını arttıran nar, kalbin düzenli çalışmasını dengeler. Kolesterolü düşürmesi ve tansiyonu dengelemesi sayesinde kalp sağlığını korur.

Narın Eklem Ağrılarına Faydası

Nar, kandaki trombosit hücrelerini yenileyerek, vücut da ödem oluşmasını engeller. Eklem içinde oluşan iltihaplanmaların tedavi edilmesinde katkı sağlar. Bu sayede eklem ağrılarını giderir ve kas ağrılarına fayda sağlar.

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