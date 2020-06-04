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04.06.2020 - 11:27 |

Öfkelendiğimizde vücudumuzda neler olur? - Öfke kontrolü tedavisi var mı?

Öfkelenip sinirlendiğinizde beyninizle değil, duygularınızla hareket ettiğiniz için çoğu zaman pişman olacağınız davranışlar sergileyebilirsiniz. Çünkü beyin, sinir anında öfke tarafından manipüleye uğrar. Manipüle edilen düşünceler yerine aklımıza güvenmemiz gerektiğini vurgulayan Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, öfke ve öfke kontrolü ile ilgili bilgiler verdi. Öfkelenince neden bağırırız? Öfkelendiğimizde neler yapmalıyız? Öfke kontrolü için dikkat edilmesi gerekenler neler? Öfke kontrolü nasıl tedavi edilir? İşte cevabı...

Öfkelendiğimizde vücudumuzda neler olur? - Öfke kontrolü tedavisi var mı?
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Doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal tepki olan öfke son derece normal bir duygudur. Öfke, bireyin herhangi bir engellenme, adaletsizlik ya da kendi benliğine yönelik bir tehdit hissettiğinde yaşadığı duygusal gerilimdir. Tamamen insani ve doğal bir duygu olan öfkenin normallik düzeyi değişkenlik gösterir. Basit bir sinirlilik ve kızgınlık halinden, yoğun bir hiddet durumuna dönüşebilen öfke, kontrol altına alınmadığında sonradan düzeltemeyeceğiniz yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Hangi durumlarda öfkeleniyoruz?

-Endişe

-Üzüntü,

-Yalnızlık,

-Kıskançlık,

-Dışlanmışlık,

-Kaygı,

-Haksızlık,

-Hayal kırıklığı,

-Utanma,

-Aşağılanma.

-Anlaşılamamak.

Öfkelendiğimizde bakın vücudumuzda neler oluyor

Öfke anında fizyolojik ve psikolojik olarak değişime uğruyoruz. Çünkü öfke sadece psikolojik değil fizyolojik ve biyolojik tepkimeleri de beraberinde getiriyor. Kalp atışlarımız hızlanıyor, tansiyon yükseliyor, adrenalin ve noradrenalin hormonları harekete geçiyor ve kan basıncımız artıyor. Son olarak beynimiz ‘Savaş ya da kaç’ sorusuyla yüz yüze kalıyor. Eğer bu kararı sadece dürtülerimize bırakır ve mantığımızı harekete geçirmezsek önlenemez bir öfke nöbeti ile mücadele etmek zorunda kalırız. Bunun yerine sorunun cevabını aklımıza bırakmak en doğrusu olacaktır. Çünkü öfke, aklı ve sağduyuyu devre dışı bırakmamıza yol açar. Mantığı körelterek, iradeyi kullanılmaz bir hale getirir.

Neden öfkemiz daha da artıyor?

Günümüz modern toplumlarına baktığımızda öfkeyi kontrol etmenin giderek zorlaştığını ancak kontrol gücünün de bir o kadar zorunlu olduğunu görüyoruz. Özellikle de kendi toplumumuzla ilgili bu tezin doğru olduğunu inkar etmek neredeyse imkansız. Giderek öfkeli, gergin ve sinirli bir topluma doğru evriliyoruz. Gazetelerin üçüncü sayfa haberlerine yansıyanlar, trafikte yaşadığımız kavgalar, yan baktığı için adam yaralayanlar, yemek geç geldi gerekçesiyle garsonu tartaklayanlar ve daha neler neler… Vahim bir tablonun ortasında olduğumuz aşikar. Bu durumda yapmamız gereken; öfkelenmek için bahaneler aramak yerine, kontrol gücümüzü ortaya çıkarmaktır. Aksi takdirde yarattığımız bu öfke sadece bireysel değil toplumsal bir infiale yol açacaktır.

Öfkelendiğimizde vücudumuzda neler olur - Öfke kontrolü tedavisi var mı

Öfkeyi kontrol altına almak mümkün mü? Öfke nasıl kontrol edilir?

Öfkeyi doğru ifade etme biçimine öfke kontrolü denir. Amaç ise, bu duygunun saldırgan davranışlara dönüşmesine, kendisine ve çevresine zarar vermesine engel olmaktır. Çünkü kontrol bizde değil öfkede olursa, yıkımdan başka bir sonuçla karşılaşmak mümkün değildir. Ancak burada şu noktayı atlamamız gerekir; hedefimiz öfkeyi minimize etmektir, yok etmek değil. Çünkü öfke tepkiseldir ve harekete geçirir. Sonradan pişman olacağımız durumlara mahal vermemek için, öfkemizi en optimum seviyeye çekmek ve sağlıklı bir şekilde aktarabilmek kilit meseledir.

Öfke kontrolü için yapılması gerekenler nelerdir?

- İlk yapmanız gereken rahatlamak olmalı. Bunun için diyaframdan derin bir soluk alın, soluğunuzun karından geldiğini düşünün. Daha sonra kendinize ‘Boş ver, aldırma, rahatla’ telkinlerinde bulunun. İstediğiniz reaksiyonu alamadıysanız sizi rahatlatacak bir deneyimi ve anıyı hatırlamak, öfkenizi yatıştırmak için yararlı olacaktır.

- Bilişsel yapılandırmadan yardım alın. Yani zihninizdeki düşünceleri kontrol edin. Çünkü zihin kızgınlık anında düşüncelerimize etki ederek, biie yanlış yönlendirebiliyor. Böyle durumlarda düşüncelerimiz gerçeği yansıtmaktan çok, olayların abartılmış ve çarpıtılmış bir şekilde algılandığını yansıtıyor. Bu tür düşünceleri fark etmek ve yerine daha mantıklı olanları yerleştirmemiz gerekiyor.

- Sizi öfkeye sürükleyen duyguların farkına varın. Çünkü ne ile karşı karşıya olduğunu bilen, duygularını tanıyan insan hislerini doğru şekilde ifade edebilir.

- Öfkelendiğinizde ‘Asla, her zaman’ sözcükleriyle acilen vedalaşın. Çünkü bu sözcüklerle başlayan cümleler, size haklı olduğunuzu hissettirir. Problemin çözümüne katkı sağlamaz. Sağlıklı bir şekilde düşünmenizi engeller.

 

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