5 ve 8 Nokta Yanak Dolgu

Yanaklar kilo kaybı ya da yaşlanmaya bağlı olarak hacim kaybına uğrayabilir ya da doğuştan içe çökük bir görünüme sahip olabilir. Kişi olduğundan daha yaşlı veya sağlıksız görünebilir. Yüzü ideal dolgunluğuna ve daha genç bir görünüme kavuşturmak için yanak dolgusu işlemi uygulanabilir. Yanak dolgusu elmacık kemikleri ile yanakları hedef alan bir prosedürdür. Prosedür geçici bir işlemdir, enjeksiyonun etkisi geçtikçe tekrarlanması gerekir.

Nasıl uygulanır?

Yanak dolgusu, hacim kazandırmaya yardımcı olmak için hyalüronik asit ya da otolog yağ hücresi dolgu maddesi enjekte edilerek uygulanır. Otolog yağ hücresi için ayrıca liposuction ile kişinin başka bir yerinden yağ alınması işlemini de kapsar.

Klinik ortamda yaklaşık 15 – 20 dakika süren bir işlemle gerçekleştirilir. Yanaklara lokal sakinleştirici uygulandığı için işlem sırasında herhangi bir acı hissedilmez. Enjeksiyonun sonuçları hemen görünür hale gelir. Cerrahi bir işlem olmadığı için iyileşme sürecine ihtiyaç olmaz.

Yanak dolgusunda tasarım çok önemlidir. Yanaklara düz bir şekilde hacim kazandırmak tek başına orta yüze denge ve estetik kazandırmaz. Yanak dolgusunda hacim kazandırma ile vurgulama vuruşlarına dikkat edilmesi gerekir. Bunu sağlamak için yanaklarda 8 noktaya lifting dolgu, 5 noktaya highlight dolgu tekniği uygulanır. Bu sayede yanaklar tek düze bir şekle sahip olmaz. Daha doğal bir görünüme sahip olur. Dolgu enjeksiyonu ile yanaklara hacim kazandırmanın yanı sıra var olan kırışık ve olukların da tedavisi sağlanır.

Enjeksiyonun etkisi kullanılan malzemenin türüne 6 - 12 ay arasında etkisini sürebilir. Bu sürenin sonunda enjeksiyonun tekrarlanması gerekir.

Kimler için uygundur?

Yanak dolgusu, yanaklarında hacim eksikliği ve çöküklük olan kişilere uygulanır. Genel sağlığı yerinde olan ve ideal kilosuna yakın olan kişiler için uygundur. Yüzün genel dengesini bozan, olduğundan yaşlı, yorgun ya da çökük durmasına neden olan kişiler yanak dolgusu estetiğinden faydalanabilirler.

Enjeksiyondan sonra nadiren yüzde çok hafif morluk oluşabilir, ancak genellik ile minördür ve makyajla kolaylıkla gizlenebilir. Normal hayata hiç ara vermeden devam edilebilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi



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