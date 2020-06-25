Ameliyatsız yüz gençleştirme

Yüz gençleştirmede kullanılan farklı ameliyatsız teknikler bulunmaktadır. Ameliyatsız estetik operasyonlar özellikle iyileşme süreci gerektirmemesi ve sonuçların daha hızlı ortaya çıkması gibi avantajları nedeniyle bazı hastalar tarafından özellikle tercih edilmektedir. En yaygın uygulanan ameliyatsız teknikler ise şunlardır:

Botoks: Yüzdeki hafif kırışıklıkların tedavisi ve önlenmesi amacıyla uygulanır. Enjeksiyon tekniği kaslar aşırı kullanılan ve kırışıklığa neden olan bazı kasların hareketi kısıtlanır. Göz kenarlarında oluşan kazayakları, kaş arasındaki dikey çizgilerin, dudak üstü ve dudak kenarlarındaki hafif çizgiler ortalama 15 dakika süren bir operasyonla giderilebilir. Botoksun etkisi 4. aydan itibaren kaybolmaya azalmaya başlayarak ortalama 4-6 ay sürer. Etkisinin devam etmesi için işlem tekrarlanır.

Dolgu: Yüzdeki derin kırışık, oluk ve hacim eksikliklerinde uygulanan enjeksiyon işlemidir. Göz çevresi için ışık dolgusu, dudak dolgusu, elmacık kemiği, yanak ve çene şekillendirmesinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Etkisi ise kullanılan dolgu malzemesinin türüne göre 6 ay ile 2 yıl arasında sürebilmektedir. Hyalüronik asit ya da hastanın kendisinden alınan yağ hücreleri dolgu malzemesi olarak kullanılabilir.

PRP: Çok yönlü kullanım alanı olan PRP tedavisi, yüz estetiğinde cilt gençleştirme için uygulanan tekniklerden birisidir. Kişiden alınan az miktardaki kan ayrıştırılıp trombosit açıdan zengin hale getirilerek yeniden hastaya enjekte edilir. Bu sayede kök hücrelerin aktive edilerek dokuları onarması sağlanır. Ortalama 30 dakika süren bu işlemin kişinin ihtiyacına göre birkaç seans tekrarlanması gerekir.

Mezoterapi : Çok ince uçlu iğneler aracılığıyla belirli aralıklarla cilde ihtiyacı olan vitamin hyalüronik asit gibi çeşitli maddelerin verilme işlemidir. İşlemde kullanılan maddelerin içeriğine göre yönteme isimler verilerek popülerize edilmiştir. Kolejen aşısı, plus aşı ve somon dna uygulamaları bunlara birkaç örnektir.

Kollajen aşı: Kollajen aşısı, cildinize kaybetmeye başladığı doğal kollajeni sağlar. Çok ince uçlu iğneler aracılığı ile aşılama yapıldığı için işlem süresince herhangi bir şekilde acı hissedilmez. Kişinin ihtiyacına göre 1-3 hafta aralıklarla 1-5 seans olarak uygulanabilir. Kollajen aşısı sonrasında iş ve sosyal hayata hiç ara vermeden devam edilebilir. Ciltte sadece birkaç saat içinde geçen hafif kızarıklık oluşabilir. Cildin hassasiyetine göre ertesi güne kalan izler makyajla rahatlıkla kapatılabilir.

Plus aşı: Cilt kalitesini artırmak, cildi nemlendirmek, onarmak ve canlanmasını sağlamak için uygulanan, uzun süreli etkileri olan kozmetik bir tedavidir. Özel içeriği enjeksiyon yöntemiyle cilde enjekte edilir. İşlemden önce topikal anestezi uygulandığı ve ince uçlu iğneler kullanıldığı için herhangi bir şekilde ağrı ya da sızı hissedilmez. Enjeksiyonun sonuçları birkaç hafta içinde tam olarak etkisini göstererek cildin canlanmasını sağlar.

Unutmayın, cildinizi ne kadar besler, korur ve desteklerseniz o kadar uzun süre daha genç ve güzel bir görünüme sahip olursunuz.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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