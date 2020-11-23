Ameliyatsız yüz germe, yaşlanmanın etkilerini ele almak ve görünümünüzü gençleştirmek ve yenilemek için prosedürlerin kullanılmasıdır. Tek bir işlem veya tedavi değil, birkaç işlemin kombine edilmesidir.

Daha genç bir görünüm oluşturmak için dermal dolgu maddeleri gibi cerrahi olmayan prosedürler kullanılır. Bu, en yaygın prosedürlerden biridir ve özellikle yüzdeki hacim eksiklerinin giderilmesinde kullanılır. Genellikle yanaklarda, şakaklarda, dudaklarda, ağız çevresinde ve gözlerin altında görülebilen bu hacim kayıpları dolgu maddeleri ile giderilir. Alternatif olarak, bazı dolgu türleri ekstra hacim eklemesi yapmadan yüzün gerilmesine yardımcı olabilir.

Ameliyatsız yüz germe işlemlerinin birçok avantajı bulunur. Kesi işlemi ya da anestezi uygulanmaz. Hastanede kalınması gerekmez. İyileşme sürecine de gerek olmaz. Sonuçları çabuk ortaya çıkar. Gündelik yaşam kesintiye uğramaz.

Ameliyatsız yüz germe çeşitleri

Çok çeşitli ameliyatsız yüz germe prosedürü bulunur. Hastanın ihtiyacına göre uyarlanarak ince çizgiler, derin kırışıklıklar, incelen dudaklar, hacmi kayıpları gibi sorunları gidermek için uygulanır.

Dermal dolgu

Dermal dolgu maddeleri ileyanaklar, şakaklar, dudaklar ve gözlerin altındaki hacim kayıpları geri kazandırılabilir. Yüzdeki çökük alanları dolgunlaştırarak ve koyu gölgeleri ortadan kaldırarak genç bir görünüm sağlanabilir. Nazolabial kıvrımlar yani "gülümseme çizgileri" veya yaşla birlikte ağız ve çene çevresinde görülen yaygın kırışıklıklar ortadan kaldırılabilir. Pürüzsüz, kırışıksız bir görünüm oluşturulabilir.

Dermal dolgular, diğer bileşenlerin yanı sıra nem açısından zengin hyaluronik asit içerir. Su tutarak cildi nemlendirirler ve cildin kırışmasını azaltmak için destekleyici görevi görürler. Dolgu maddelerinin dolgunlaştırma ve yumuşatma özellikleri 6 ay ile 1 yıldan fazla sürebilir.

İple yüz germe

Diğer bir ameliyatsız yüz germe prosedürü de iple germedir. Sarkma görülen bölgeleri kaldırmak için çok ince, emilebilir ipler ya da silikon emilmeyen ipler yerleştirilir. Bu sayede cildin gerginleşmesi ve sıkılaşması sağlanır. Cilt germenin yanı sıra iplikler cildin doğal iyileşme sürecini tetikler ve tedavi edilen bölgelerde kollajenin üretimine yardımcı olur.

Botoks

Botoks; kırışıklıkları, alın kırışıklarını, çatık kaşları ve kaz ayaklarını yumuşatmak için uygulanır. Aşırı mimik kullanımına bağlı kırışıklıkları gidermek için kasların geçici olarak gevşetilmesini sağlar. Botoks kırışıklıkları hemen ortadan kaldırmaz, sonuçları 1-2 hafta içinde ortaya çıkar ve bu üç aya kadar uzayabilir.

Eğer yüzünüzde yaşlanma belirtileri varsa ameliyatsız yüz germe işlemleri için uzman bir estetik cerrahtan ihtiyacınıza özel bilgi ve destek alabilirsiniz.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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