Bacak estetiği hakkında merak ettikleriniz

Estetik bacaklara sahip olmak her kadının kadınların hayalidir. Biçimli bacaklar için iyi bir genetiğin yanı sıra, düzenli spor, sağlıklı beslenme, düzenli cilt bakımı yapmak gerekir. Bunun dışındaki sorunlar için estetik cerrahiye ihtiyaç vardır. Estetik cerrahi operasyonları ile bacaklar çok daha estetik hale getirilebilir. Bacak estetiği ile ilgili en çok merak edilenler ise şunlardır:

Bacak estetiği nedir?

Bacak estetiği; bacakları daha düzgün, şekilli ve çekici hale getirmek için uygulanan estetik operasyonlardır. Bunun içinde ihtiyaç duyulan bölgelerden varsa fazla yağ dokusu alınarak eksik bölgelere enjekte edilir. Yağın yetersiz olduğu hallerde bacakları şekillendirmek için dolgu maddeleri kullanılabilir.

Bacak estetiği kimler için uygundur?

Bacak estetiği operasyonları bacaklarının şeklinden memnun olmayan tüm hastalar için uygundur. Bacak yağlanmaları yaygın olarak basen, uyluk ve diz içlerinde görülür. Basen bölgesindeki yağlanma kalçanın düşük, bacakların ise olduğundan daha kısa görünmesine yol açar. Uyluk ve diz içindeki yağlanma bacakların eğri görünmesine yol açabilir. Bazı hastaların bacaklarının ön kısmında da yağlanma oluşabilir. Diz altı ve ayak bileği kalınlığı da tedavi edilen bölgeler arasında yer alır. Liposuction gibi minimal invaziv işlemlerden yararlanılabilir. Bazı durumlarda cerrahi operasyon ile kemiklere de müdahale edilmesi gerekebilir.

Bacak estetiği operasyonları nasıl uygulanır?

Çok çeşitli bacak estetiği operasyonları bulunur. Bunlar hastanın ihtiyacına göre tek başına ya da kombine operasyonlar bir arada uygulanabilirler.

Yağlanma yaygın olarak basen, uyluk ve diz içlerinde oluşur. Bu bölgelerdeki fazla yağ alınarak bacakların daha uzun ve düzgün görünmesi sağlanabilir. Bacaklara çepeçevre liposuction uygulanarak genel bir incelme sağlanabilir. Alınan yağlar gerekli görülen bölgelere eklenerek bacaklar daha şekilli hale getirilebilir.

Uyluk içlerinde yaş almayla birlikte ya da kilo alıp verme nedeniyle gevşeme ve sarkma görülebilir. Bu durumda cilt fazlalığı çıkarılarak uyluklar sıkılaştırılabilir.

Bacaklarda bazı şekil bozukluklarında yağ enjeksiyonu için yeterli yağı olmaması durumunda hyaluronik asit dolguları da uygulanabilir.

Bacakların daha estetik görünmesi için neler yapılabilir?

Düzenli spor yapmak ve kilo almamak tüm vücut için olduğu gibi bacaklar için de yararlıdır. Bazı egzersizlerle bacak kaslarının güçlendirilip yağ birikimlerinin azaltılması bacakların daha biçimli görünmesini sağlar. Bu bölgedeki cildin sıkılaştırılması için lenf drenajı ve radyofrekans uygulamaları da etkilidir.

Bacak estetiklerinin sonuçları kalıcı mıdır?

Liposhaping sırasında verilen yağın bir kısmı kaybedilir, ancak bacaklarda elde edilen şekil değişiklikleri kalıcıdır. Hastaların cerrahi ile alınan sonucu koruyabilmek için kilolarına dikkat etmeleri, düzenli spor ve cilt bakımı yaptırmaları önemlidir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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