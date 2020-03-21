Badem göz merakı hayal değil!

Badem göz şekli, geçmişten günümüze en estetik göz tipi olarak kabul edilmektedir. Badem göz estetiği minimal invaziv teknikler ile göz kenarında bulunan asıcı bağların yerinin değiştirilerek veya kaşların kaldırılarak gerçekleştirildiği bir cerrahi prosedürdür.

Badem göz estetiği ameliyathane ortamında yapılır. Operasyon ortalama bir saat sürer. Genel olarak hastanede kalınması gerekmez. Hasta genellikle aynı gün evine döner. İşlem üst göz kapağı dış kenarından yaklaşık bir santimlik bir kesiyle ve saçların arasına açılan küçük kesilerle gerçekleştirilir. Operasyondan sonra fark edilebilen bir iz kalmaz. İşlem lokal anestezi, sedasyon ya da genel anestezi altında yapılabilir. Badem göz estetiğinde, dokuyu sabitlemek için küçük dikişler kullanılır. Bu işlemde minimal kesikler yapıldığından hızlı iyileşir. Minimal dikişler saçların arasına gizlendiği için görülmez.

Kimler yaptırabilir?

Badem göz estetiği genel sağlığı yerinde olan ve badem şeklinde gözlere sahip olmak isteyen herkes için uygundur. Operasyondan önce hastanın üst göz kapakları ile kaşlara etki eden alın bölgesi kasları dikkatle değerlendirilir. Gözlerin ve kaşların olması gereken ideal şekil tasarlanır.

Operasyondan birkaç hafta önce eğer sigara kullanıyorsanız bırakmalısınız. Kullandığınız ilaçlar varsa cerrahınızı bilgilendirmelisiniz. Kan sulandırma özelliği anti-enflamatuar ilaç alırken cerrahınıza danışmalısınız. Çünkü bu tarz kanama ihtimaline neden olabilir, bundan kaçınılmalıdır. Operasyondan sonra ilk birkaç gün başınızı yukarıda tutarak uyumanız tavsiye edilir.

İyileşme süreci ortalama 1 hafta sürer. Operasyonda sonra gözler daha çekik ve iri, kaşlar ise daha çekici bir görünüme kavuşmuş olur. Bu sayede yüzünüz daha estetik, daha enerjik ve dinç bir görünüm kazanabilir. Operasyonun sonuçları kalıcıdır.

Bu estetik uygulama, diğer birçok estetik uygulamanın aksine kişinin çevresinde olumlu ve normal bir uygulama olarak çabuk benimsenir ve kişi estetik uygulamayı gizleme endişesine kapılmaz. Göz kapağı estetiği sonrası göz çevresi çok uzun yıllar daha genç ve estetik görünür. Bakışlar daha canlı; yüz ifadesi daha enerji dolu bir görünüme kavuşur.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı

Op. Dr. İlsun Aka

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