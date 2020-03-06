Çene çizginiz zayıfsa veya yüzünüzün genel dengesini bozuyorsa, çene implant ameliyatı sizin için uygun olabilir. Vücutla olumsuz reaksiyona girmeyen silikon veya diğer malzemelerden oluşan çene implantları kullanılabilir. İmplant, boyutu arttırmak için çenedeki mevcut kemik yapısının üzerine yerleştirilir. Çene implantları kalıcı bir düzeltme imkanı sunar.

Nelere dikkat edilmelidir?

Çene implant ameliyatı geçirmeden önce iyi dinlenmek önemlidir. Doğru beslenme ve hidrasyon da önemlidir, çünkü ameliyattan günler veya haftalar önce sağlıklı yemek ve bol su içmek bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olabilir. Ameliyattan önce genel sağlık durumunuz ve bitkisel takviyeler de dahil olmak üzere kullandığınız bütün ilaçlar hakkında cerrahınızı bilgilendirmeniz gerekir. Ayrıca eğer sigara ve alkol kullanıyorsanız, ameliyattan bir ya da iki hafta önce bırakmanız iyileşme sürecinin çok daha hızlı ve sağlıklı geçmesine yardımcı olur.

Nasıl uygulanır?

Çenenize en uygun ve estetik hedeflerinize en uygun implant şekli ve boyutu seçilir. Ameliyat genel anestezi veya lokal anestezi altında gerçekleştirilir. İmplantın yerleştirileceği yerin yakınında ağız içinden veya ağız dışından çene çizgisinin hemen altından da bir kesi ile yapılabilir. İmplantı altta yatan kemiğe yerleştirmek için yüz dokusu kaldırılarak bir cep yapılır. Son olarak, insizyonu dikişlerle kapatılır. Prosedürün ortalama 1 ya da 2 saat sürebilir.

İşlemin ardından çiğnemeyi sınırlamak ve çene alanını dinlendirmek için cerrahi bölge alanı bantlanabilir veya 3 ila 7 gün boyunca bandajlanabilir. Dikişlerinizin bir hafta içinde çıkarılması gerekir, ancak ağzın içinde olanlar 2 hafta içinde kendiliğinden çözülür.

Operasyondan sonra çenenizde hafif uyuşukluk hissedilebilir. Çeneniz iyileşinceye kadar temas sporlarından kaçınmanız gerekir. Tipik olarak, 4 ila 6 hafta boyunca implant bölgesine temastan kaçınmalısınız.

İyileşme süreci nasıldır?

Operasyondan sonra anesteziden dolayı sizi eve götürecek birine ihtiyacınız olabilir. Çene bölgesinde hafif bir ağrı ve biraz şişlik yaşayabilirsiniz. Ameliyattan sonra çeneniz birkaç gün içinde normal haline dönebilir. Tam olarak iyileşme süreci için birkaç hafta beklemeniz gerekir. Olası ağrılar için hafif ağrı kesiciler reçete edilebilir. Ek olarak, enfeksiyonu önlemek için antibiyotik kullanmanız gerekebilir.

Şişmeyi en aza indirmek için başınızı yüksek tutmanız tavsiye edilir. Genel olarak 1 hafta içinde işe ve normal hayatınıza dönebilirsiniz. Çeneniz iyileşene kadar birkaç gün sonra sıvı ve yumuşak bir diyet uygulamanız gerekebilir. Eğer kesi ağızdan yapılırsa gözle görülür bir iz kalmaz.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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