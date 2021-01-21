Yüzde görülen kırışıklıkların aksine boyun ve dekolte bölgesinde kırışıklıklar ve yaşlanma belirtileri daha fazla belirgin bir görünürlüğe sahiptir. Bunun sebebi boyun ve dekolte bölgesindeki cilt tabakasının yüz bölgesindekinden çok daha ince ve hassas olmasıdır. Bu nedenle yüz bölgesine gösterilen önem boyun ve dekolte bölgesine de gösterilmelidir.

Dekolte gençleştirme

Botoks boyun ve dekolte bölgesine tazelik, gençlik ve canlılık getirmek için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Boynun sağ ve sol yanlarında yer alan platisma (boyun derisi kası) adı verilen ince bir kas tabakası olarak yüzün alt köşesinden göğsün üst kısmına ve omuzun üzerine kadar uzanır. Kasıldığında dudak eklemini ve çene ucu derisini aşağı çekerek boyun derisini gerdirir ve alt çene kemiğini aşağı çeker. Botoks enjeksiyonu ile boyundaki yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak mümkündür. Aynı zamanda lazerli işlemler, mezoterapi, altın iğne ve dermapen gibi mikro iğneleme mezoterapi işlemleri ile kombine edilerek dekolte ve boyun bölgesine yapılabilir.

Nasıl uygulanır?

Dekolte estetiğine boyun ve dekolte estetiğine uygulanan lokal anesteziyle başlanır. Bu sayede hasta prosedür sırasında herhangi bir ağrı ya da sızı hissedilmez. Botoks işleminin sonuçları birkaç gün içinde ortaya çıkar. Kullanılan malzemenin türüne ve kalitesine göre sonuçlar 6 ay ile 1 yıl arasında sürebilir. Bu sürenin sonunda isteğe bağlı olarak prosedürün tekrarlanması gerekir. Hyaluronik asit ya da yağ enjeksiyonu ile dekolte bölgesindeki hacim eksiklikleri ve derin kırışıklıklar giderilebilir.

Çene, boyun ve göğüs bölgesindeki deformasyonlar boyun germe ameliyatı ve cilt gençleştirme estetikleri ile kobine bir şekilde uygulanabilir. Dekolte estetiği kişinin ihtiyacına özel olarak planlanarak uygulanabilir.

Dekolte bölgesinde yaşlanma belirtilerinden rahatsız olunması durumunda alanında uzman bir estetik cerrahtan kişiye özel olarak bilgi alınabilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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