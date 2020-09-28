Doğal burun estetiği

Burun estetiğinde doğal görünüm için çok önemli bazı kriterler vardır. Bunlar yeni burun şeklinin yüzle tam uyum sağlaması, var olan burnun genel özellikleri korunarak sadece estetik sorunların giderilmesinin hedeflenmesi ve görünen bir iz oluşmamasıdır. Bu nedenle yeni burun şeklinin tasarımı çok önemlidir. Hastalar minimal değişiklikler talep etmeli ve gerçekçi beklentilere sahip olmalıdır. Son olarak da cerrahın tecrübesi ve tercih ettiği teknik de çok önemlidir. Günümüzde görünen iz oluşturmayan tekniklerin kullanımı daha fazla tercih ediliyor.

Burnun yüzüne geneline uyması, çok fazla ön plana çıkmaması, hatta gözleri daha fazla ön plana çıkarması görünüm açısından çok önemlidir. Tüm bunlardan daha önemlisi ise solunum işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesidir.

Burun estetiği nasıl yapılır?

Burun estetiğinde açık veya kapalı teknik uygulanabilir. Her iki işlemin avantaj ve dezavantajları hastaya detaylı şekilde anlatıldıktan sonra hastanın ihtiyaçları doğrultusunda uygun cerrahi tekniğe birlikte karar verilir.

Estetik burun ameliyatları, diğer yüz yapılarının yer, yakınlık, açı ve mesafelerine göre yapılan bütüncül değerlendirme sonrasında yaklaşık 1,5 saat sürer. Aynı seansta hem nefes alma problemine hem estetik görünüme ait sorunlar giderilebilir. Ameliyat sonrası 3. ve 7. günlerde yapılacak kontrollerin ardından işe dönebilir. Günümüzde tampon ve alçı yerine nefes alma imkanı sunan ateller ve koruyucu bantlar uygulanabiliyor. Ameliyat öncesi ve sonrası kullanılacak özel jellerle morarma ve ödem en az düzeye indirilebilmektedir.

Kemik gelişimini tamamlanmış her hasta burun estetiği için uygun bir aday olabilir. Kadınlarda 15-16 yaş erkeklerde ise 16-17 yaş sonrasında cerrahi işlem güvenli şekilde gerçekleştirilebilir. Sinüs fonksiyonunun etkilendiği ve ciddi burun içi eğriliklerin eşlik ettiği hastalarda daha erken yaşlarda yapılabilir. Üst yaş sınırı ise yoktur.

İyileşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

Buruna yerleştirilen nefes alma imkanı sağlayan silikon tamponlar ortalama 3 günde çıkartılır. Tamponlar silikon yapıda olup dokulara yapışmadığından tampon çekilme işlemi zannedilenin aksine çok kolay ve ağrısızdır. Termal atel birinci haftanın sonunda alınır. Atel çıkartıldıktan sonra ödemi azaltmak için 2-3 gün burun bandajı uygulanır. Rinoplasti hastalarının bir kısmında morluk olabilir. Ameliyat sonrası burun şiş olmasına rağmen atel çıkartıldığı andan itibaren burun şeklindeki iyileşme hasta tarafından fark edilir. Postoperatif 2. ayda ödemin yüzde 75’i geriler. Kalan ödem 6-12 aylık sürede ortadan kaybolur. Kalın burun derisi olan hastalarda ödemin gerilmesi 1,5/2 yılı bulabilir. Genellikle 1-2 haftalık istirahat süreci sonrası hastalar iş ve sosyal hayatlarına dönebilirler.

İyileşme süreciniz travmaya yanıt olarak, kolay şişen veya moraran bir yapı yoksa bir haftayı geçmez. İlk 48 saat aralıklarla buz tatbiki bu süreci daha da azaltır. Burun içine konan silikon splint üçüncü günde, dışına konan alüminyum splint yedinci günde alınır. Burnun nihai sonucu alması kemik iyileşmesinin tamamlanmasını takiben 4 ile 6 ayı bulabilir. Morarmanın daha az olması için, ameliyat öncesinde ve sonrasında cerrahın önerilerine tam olarak uyum sağlanılması gerekir. Unutulmamalıdır ki her burun ameliyatında revizyon ihtimali %10-15 oranında olabilmektedir. Nihai sonuca karar vermek için 1 yıl beklenmeli ve sabırlı olunmalıdır.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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