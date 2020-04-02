Doğum sonrası anne estetiği

Hamilelik ve doğum sürecinde vücutta birçok değişiklik olur, doğumdan sonra ortalama 1 yıl içinde vücut büyük oranda eski haline döner ancak bazı kısımlarda deformasyonlar oluşabilir. Annenin bebeğini emzirme süreci olan bu ortalama 1 yıl içinde, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle ideal kiloya ulaşmak kişi için büyük fayda sağlar. Ancak yine de göğüslerde, karın bölgesinde, basende ve vajina bölgesinde deformasyonlar oluşabilir.

Yakın zamanda tekrar bebek sahibi olması düşünülmüyorsa anne estetiği operasyonlarından yararlanılabilir. En sık talep edilen operasyonlar arasında meme estetikleri, karın germe, vajina estetikleri, bölgesel incelme ve cilt tedavileri gelmektedir.

Meme estetikleri

Hamilelik, doğum ve emzirme süreci göğüslerde hacim kaybı ve sarkmalara neden olabilir. Göğüslerdeki deformasyona göre meme dikleştirme estetiği gerekebilir. Eğer hacim kaybı fazlaysa beraberinde meme büyütme estetiği de yapılabilir. Meme estetiği operasyonlarında kesiler memenin doğal kıvrımına saklanacak şekilde açılır. Operasyon ortalama 2 saat içinde tamamlanır. Estetik dikiş izleri iyileştikçe fark edilmez hale gelir. Kişinin cilt yapısına göre iz kalması durumunda ise lazer destekli cilt tedavileriyle izler yok edilebilir.

Karın germe

Hamilelik sonrası en sık görülen deformasyonlardan birisi de karın bölgesindeki sarkmalar ve çatlaklardır. Ciltte gevşeme, karın kaslarında zayıflama, eğer sezaryen olunduysa dikiş izleri kişiyi rahatsız edebilir. Karın bölgesindeki deformasyona göre sadece karın bölgesinin alt kısmından açıla kesi ile mini karın germe yapılabilir. Göbek deliğinin üst kısmında da hasar varsa göbek deliğinin çevresinde de kesi açılarak o bölgenin tamamına karın germe estetiği uygulanır. Ortalama 2 saat süren operasyonun ardından hasta 1 ya da 2 gün kontrol altında tutulabilir. 1 hafta ya da 10 gün içinde hasta büyük oranda iyileşir. Gergin ve dümdüz bir karna sahip olunabilir.

Vajina estetikleri

Gebelik ve doğum özellikle doğal doğum, pelvik ve vajina bölgesinde bazı değişiklere sebep olabilir. Vajina dudaklarında sarkma, büyüme ve deformasyonlar oluşabilir. Normal doğum sırasında genital bölge zarar görebilir. Vajinoplasti estetiği ile vajina daraltılabilir ve eğer yırtılma varsa tedavi edilebilir. Labioplasti ile vajina iç dudakları küçültülerek daha estetik hale getirilebilir. Vajinadaki deformasyonlar kadınların özgüvenlerinin azalmasına ve cinsel yaşantılarının bozulmasına sebep olabilir. Bu nedenle hasta memnuniyeti en yüksek anne estetiği operasyonları arasındadır.

Bölgesel incelme

Hamilelik ve doğumdan sonra vücudun bazı bölgelerinde kolay erimeyen yağlanmalar ve şekil bozuklukları olabilir. Özellikle karın, bel, kalça, uyluk ve kollarda yağlanmalar olabilir. Bu bölgelerdeki fazla yağlar ideal kiloda olunsa bile egzersiz ve diyetle kolay eritilemez. Bu durumda liposuction teknikleri ile vücut yeniden şekillendirilerek eski formuna kavuşturulabilir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı

Op. Dr. İlsun Aka

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