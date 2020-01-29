Dudak kaldırma estetiği nedir, nasıl uygulanmaktadır?

Dudak kaldırma; üst dudak ile burun arasındaki mesafenin kısaltılmasıyla birlikte dudaklara volüm ve hacim kazandırmayı hedefleyen estetik cerrahi operasyonudur. Yüz estetiğinde altın orana göre üst dudak ile burun tabanı arasındaki ‘’columella’’ olarak bilinen sütunun uzunluğu ortalama 12-15 milimetre arasında olmalıdır. Eğer bu uzunluk kişinin genel yüz ölçüleriyle kıyaslandığında olması gerekenden daha fazlaysa ve bu kişiyi rahatsız ediyorsa estetik cerrahi ile düzeltilerek aynı operasyonda dudaklara volüm ve hacim kazandırılabilir.

Uygulama nasıl yapılmaktadır?



Dudak kaldırma estetiğinde burun tabanın altından minimal bir kesi açılır. Bu kesi burun tabanın altındaki üst dudak konturuyla simetriktir. Hedeflenen miktardaki fazla deri alınarak estetik dikişlerle üst dudak yukarı doğru kaldırılır. Estetik dikişler sayesinde sütunların görünürlüğünü minimal seviyeye indirmek operasyonun başarısını belirleyen en önemli faktördür. Aynı operasyonda enjeksiyon teknikleriyle dudaklara dolgu malzemesi uygulanarak hacim de kazandırılabilir. Operasyon genel anestezi altında ortalama 1 saat içinde tamamlanır. Hasta genellikle aynı gün evine gidebilir.

Burun, çene ve dudak arası mesafede altın oran önemli



Üst dudağın üzerindeki mesafenin aşırı uzunluğundan ve inceliğinden rahatsız olan, yüz gelişimini tamamlayan ve genel sağlığı yerinde olan herkes bu prosedürden faydalanabilir. Üst dudak - burun arasındaki mesafe ile alt dudak - çene mesafesi altın orana göre eşit olmalıdır. Üst dudakta bu mesafenin aşırı uzunluğu yüzün alt kısmının olduğundan çok daha uzun görünmesine neden olabilir.

Gülüş estetiğinde de tercih edilmektedir



Aynı zamanda; gülüş estetiğinde de dudak kaldırma estetiğinden faydalanabiliyor. Gülümserken üst dudağı belli oranda yukarıya doğru kalkarak dişlerin görünürlüğünün sağlanması gerekmektedir. Üst dudağın üzerindeki mesafenin aşırı uzun olması, gülüş estetiğini de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ayrıca aşırı ince dudaklar kişinin olduğundan yaşlı ve yorgun görünmesine neden olabilir. Yüzde bu denge ve simetrinin bozuk olması durumunda kişi dudak kaldırma estetiğinden faydalanabilir.

Dudak kaldırma ameliyatının yan etkileri nelerdir?



Dudak kaldırma estetiği sonrasında ilk 1-2 gün dudakta hafif bir şişlik oluşabilmektedir. Ameliyat sonrası olası ağrılar, hafif ağrı kesiciler ile giderilebilir. Alanından uzman ve tecrübeli estetik cerrah tarafından hastane ortamında yapıldığı sürece yan etki oranı düşüktür. Ortalama 1 hafta içinde iyileşme süreci tamamlanmaktadır. Operasyonun sonuçları hemen görünür hale gelse de ortalama 1 yıl süresince dudaklar ideal şeklini almaya devam eder.

Hangi durumlarda dudak kaldırma ameliyatına ihtiyaç duyulur?



İdeal burun üstü uzunluğuna ve dudak hacmine sahip olmayan, dudaklarının görünümünden rahatsızlık duyan kişiler dudak kaldırma estetiğine ihtiyaç duyabilir. Dudak dolgusu ve dudak kaldırma estetiği ile kişi daha dengeli, enerjik ve simetrik bir görünüme sahip olabilir. Böylece yüz, dudaklar ve gülümseme daha estetik bir görünüme kavuşturulabilir.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı

Op. Dr. İlsun Aka

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