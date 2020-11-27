Dudak Yarığı Tedavisi

Dudak yarığı, hamilelik sırasında bir bebeğin dudağı veya ağzı düzgün bir şekilde oluşmadığında ortaya çıkan doğum kusurlarıdır.

Dudak, gebeliğin dördüncü ve yedinci haftaları arasında oluşur. Hamilelik sırasında bebek geliştikçe, vücut dokuları ve başın her iki tarafındaki özel hücreler yüzün merkezine doğru büyür ve yüzünü oluşturmak için birleşir. Bu doku birleşimi, dudaklar ve ağız gibi yüz hatlarını oluşturur. Dudağı oluşturan doku doğumdan önce tam olarak birleşmezse yarık dudak oluşur. Bu, üst dudakta bir açıklıkla sonuçlanır. Dudaktaki açıklık küçük bir yarık olabileceği gibi dudaktan buruna uzanan büyük bir açıklık da olabilir. Dudak yarığı dudağın bir veya iki yanında veya dudağın ortasında olabilir ki bu çok nadirdir. Dudak yarıklarına, damak yarıklar da eşlik edebilir.

Nasıl tedavi edilir?

Yarık dudak tedavisinin 1 yaş içinde yapılması önerilir. Çoğu çocuk büyüdükçe ek cerrahi işlemlere ihtiyaç duyabilir. Cerrahi tedavi ile dudağın görünümü düzeltilebilir ve ayrıca nefes almayı, işitmeyi, konuşma ve dil gelişimini de iyileştirebilir.

Ameliyatın önemli bir kısmı, ağız çevresindeki dairesel kası yeniden oluşturmak için dudak kasının çıkarılıp yeniden konumlandırılmasını içerir. Operasyon anestezi altında uygulanır. Ağrı ya da sızı hissedilmez.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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