Erkeklerde estetik yaptırıyor

Erkekler en çok hangi estetikleri yaptırıyor?

Rekabetçi iş yaşantısı, sosyal medya, tıptaki gelişmeler sayesinde günümüzde erkekler de fiziksel olarak görünümlerine ve yaşam standartlarına daha fazla dikkat etmeye başladılar. Fit ve genç görünüm için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin yanı sıra estetik cerrahinin sunduğu imkanlardan da yararlanıyorlar.

Erkeklerin en sık talep ettiği cerrahi operasyonların arasında burun estetiği, meme küçültme (jinekomasti), göz kapağı estetiği, karın germe (abdominoplasti) yer alıyor. Cerrahi operasyonların yanı sıra dolgu ve botoks enjeksiyonu ile çene şekillendirme ve kırışık tedavisi de talep edebiliyorlar.

Burun estetiğine talep çok

Erkeksi görünümün korunabildiğini gören erkeklerin burun estetiğine talebi her geçen gün artıyor. Burunlarındaki şekil ve işlev bozukluklarını gidermek için artık daha rahat bir şekilde estetik cerrahiden destek alıyorlar. Burun estetiğinde soruna yönelik minimal şekillendirme, görünür az ya da gizli dikiş izi imkanı, burun estetiğinin fark edilirliğinin düşük olması ve işlevsel olarak daha rahat nefes alma gibi avantajlar burun estetiğine olan talebin artmasını sağlıyor.

Göğüs küçültme estetiği

Jinekomasti, erkeklerde veya erkeklerde meme dokusunun şişmesidir; östrojen ve testosteron hormonlarının dengesizliğinden kaynakla bildiği gibi beslenme bozuklukları, kilo dengesizliği, ilaç kullanımı gibi nedenlerle de kaynaklabilir. Erkeklerde meme büyüme vakalarının çoğu tedavi olmadan zamanla geriler veya tıbbi tedaviyle ortadan kaldırılabilir. Kalıcı meme büyüklüğü sorunlarında ise fazla meme dokusunu çıkarmak için cerrahi teknikler de kullanılabilir. Meme küçültme (jinekomasti) ameliyatı seçenekleri vardır: liposuction veya mastektomi ameliyatları gibi. Minimal invaziv tekniklerdir, iyileşme süresi oldukça hızlıdır.

Karın germe estetiği

İhtiyaca göre mini ya da tam karın germe estetiği yaptırılabilir. Operasyon sadece göbek deliğinin altına uygulanacaksa mini, göbek deliğinin üst kısmını da kaplayacaksa tam karın germe estetiği uygulanabilir. Liposuction teknikleri ile birlikte uygulanarak fazla yağ alınarak karın bölgesi sıkılaşması sağlanabilir. 3-4 hafta içinde iyileşme büyük oranda sağlanırken tam şekillenme birkaç ayı alabilir.

Erkek botoksu ve dolgusu

Botoks ve dolgu enjeksiyonlarıyla erkeksi görünümü koruyarak yüzdeki kırışık ve hacim eksikliklerinin tedavisi sağlanabilir. Minimal dokunuşlarla kadınlardaki kadar belirgin olmayan, özellikle çene ve elmacık kemiklerinin daha erkeksi görünmesini sağlayan operasyonlar uygulanabilmektedir. Bunun dışında cilt soyma, cilt sıkılaştırma, göz çevresi estetikleri uygulanan diğer estetik operasyonlar arasındadır.

Erkek estetiklerinde yüze daha kararlı, güçlü ve erkeksi ifade vermek çok önemlidir. Bunun için tüm operasyonların erkeklerin yüz anatomisine uygun olarak planlanması gerekir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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