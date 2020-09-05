Erkeklerde meme küçültme

Jinekomasti erkeklerde meme dokusunun çeşitli nedenlerle genişlemesi veya şişmesi durumunda görülen bir rahatsızlıktır. Jinekomasti, en yaygın olarak östrojen ve testosteron hormonları arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Östrojen, meme büyümesi dahil olmak üzere kadın özelliklerini kontrol eder. Testosteron ise kas kütlesi ve vücut kılı gibi erkek özelliklerini kontrol eder. Her iki cinste kendi hormonlarının yanı sıra karşı cinsin hormonlarını da üretir, yani erkekler az miktarda östrojen üretirken dişiler de az miktarda testosteron üretir. Çok yüksek olan veya testosteron seviyeleri ile dengesiz olan erkek östrojen seviyeleri, jinekomastiye neden olur. Jinekomastiye neden olabilecek başka birçok durum vardır. Bunlar; şişmanlık, doğru beslenme eksikliği, testislerde veya adrenal bezlerde tümörler, karaciğer hastalığı, hipertiroidi, böbrek yetmezliği ve kullanılan bazı ilaçlardır.

Erkeklerde meme büyümesi bir veya iki memeyi etkileyebilmektedir. Çoğunlukla testosteron seviyeleri ile dengesiz veya çok yüksek olan erkek östrojen seviyelerinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda; meme ağrısı ve hassasiyet sık görülen semptomları oluşturmaktadır. Çoğu zaman elle kontrol edildiğinde, doğrudan meme alanının altında yumru şeklinde sert bir doku ele gelmektedir. Yumrunun meme dokusu içinde kolayca hareket edebildiği gözlenmektedir.

Herhangi bir sağlık tehlikesi yaratmamaktadır. Sadece bazı durumlarda sağlığı tehdit edebilecek farklı bir rahatsızlığın göstergesi olabilmektedir. Jinekomasti sıklıkla sosyal ve psikolojik sorunlara sebebiyet vermektedir. Jinekomasti sporla veya rejimle düzelmesi zor bir problemdir.

Nasıl tedavi edilir?

Jinekomasti üç dereceye ayrılmaktadır. Birincisinde hafif meme yağlanması, ikincisinde süt bezi şişmesi, üçüncüsünde hem yağlanma hem de glandüler yani süt bezinde anormal büyüme görülebilmektedir. Jinekomasti derecesini ölçmek için meme görüntüleme testleri-mamografi ve/veya meme ultrasonu yapılabilir. Ayrıca hormon seviyesini kontrol etmek için kan testleri istenebilir. Yağdan zengin olan birinci ve üçüncü derece jinokomastide liposuction uygulanmaktadır. Üçüncü ve ikinci derecede jinokomastide; meme dokusunun yoğun olduğu durumlarda ise cerrahi kesi ile doku çıkarılması tercih edilebilir. Çocuklarda ve ergenlerde genellikle tedaviye gerek yoktur. Jinekomasti vakalarının çoğu zamanla azalır. Bununla birlikte; tıbbi bir durum jinekomastiye neden oluyorsa, öncellikle bu tıbbi durumun tedavi edilmesi gerekir. Jinekomasti şiddetli ağrıya ve hassasiyete veya utanmaya neden oluyorsa estetik operasyon uygulanabilir.

Jinekomasti ameliyatı yöntemleri arasında VASER veya lazer liposuction yöntemleri de son dönemde revaçta olan yöntemlerdendir. Her ameliyat sonrasında hasta iki gün sonra işe başlayabilir. Günlük hayatına devam edebilir. Ortalama 3-4 hafta cerrahi korsa kullanılması ve bir ay spor gibi ağır aktiveteler yapılmaması önerilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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