Genital estetik hakkında en çok sorulan sorular

Genital estetik hakkında en çok sorulan soruları sizin için cevapladım.

Genital gençleştirme nedir?

Genital iyileştirme, gençleştirme ve yenileme operasyonları yapılabilir. Birden fazla yöntem ile genital bölgedeki birçok sorun giderilerek gençleştirme sağlanabilir.

Vajinoplasti nedir?

Vajinoplasti, vajinayı sıkılaştırmak için uygulanan bir prosedürdür. Tıbbi nedenler ya da tekrarlayıcı doğumlar sonrası uygulanır. Özellikle doğumdan sonra kadınlar, dokuların gerilmesi sonrası kasların ayrılması sonucu vajinal gevşeklikten şikayet edebilir ve bu sorun cinsel işlev bozukluğuna katkıda bulunabilir. Vajinoplasti hasta memnuniyeti en yüksek olan operasyonlardan birisidir. Lokal yada genel anestezi altında yapılır ortalama 1 saat sürer. Hastaların bir ila iki haftalık dinlenme süresi olabilir.

Labia majoroplasti nedir?

Labia majoroplasti, en dıştaki dudak olan, tüylü labia majoranın boyutunu cerrahi olarak küçültmek için uygulanan bir prosedürdür. Dış dudaklarının çok büyük olduğunu veya sarktığını hisseden hastalar, bundan rahatsızlık hissedebilir veya dolgunluktan utanabilirler. Volum kaybı için yağ enjeksiyonu dolgunluk fazla ise liposuction ve doku fazlalığının cerrahi olarak küçültme işlemi yapılabilir. 1 hafta iyileşme süresi gerektirir, 4-6 hafta içinde tam olarak iyileşme sağlanabilir.

Klitoral küçültme nedir?

Klitoral başlığın veya sünnet derisinin fazla kıvrımları, klitoral başlığın azaltılmasıyla azaltılabilir. İşlem en çok labioplasti ile birlikte yapılır. Ekstra kıvrımlar, labia minoralar küçültüldüğünde abartılan bir çıkıntı oluşturabilir ve klitoral başlık küçültme, kadın cinsel organının görünümündeki dengeyi iyileştirebilir.

Labioplasti nedir?

Labioplasti terimi, labia minoranın(iç dudak) uzunluğunu ve genişliğini azaltan bir prosedürü ifade eder. En sık uygulanan vajinal gençleştirme prosedürüdür ve kadınların dudak bükülmesinden ve çekilmesinden kaynaklanan semptomları giderebilir. Labiaların bükülmesinden ve çekilmesinden kaynaklanan ağrı, kaşıntı, tahriş ve özgüven eksikliği gibi çeşitli nedenlerle ameliyatı tercih ederler. 1 hafta iyileşme süresi gerekir. 4-6 hafta da cinsel perhiz süresine ihtiyaç vardır.

Kızlık zarı estetiği nedir?

Hymenoplasti, kızlık zarı adı verilen vajina girişindeki zarın yenilenmesidir. Vajinada bulunan küçük zar parçası, bazı nedenlerle yırtılabilir. Bu durumda kızlık zarı onarımı sağlanabilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

www.ilsunaka.com

www.instagram.com/drilsunaka

www.facebook.com/drilsunaka