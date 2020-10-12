Genital estetik nedir?

Genital estetikler kadınların en çok rahatsız olduğu sorunları gideren, tedavinin ardından da hasta memnuniyeti en yüksek olan operasyonlar arasında yer alıyor. Kadının kendisini daha özgüvenli hissetmesini ve partneriyle cinsel hayatının da düzelmesini sağlıyor. Genital bölgedeki estetik bozukluklar kadınlarda cinsel isteksizliğe yol açtığı için evlilikleri olumsuz yönde etkileyebiliyor. Genital estetikler, çiftleri en memnun eden ve evliliklerinin daha iyi olmasına katkı sağlayan estetik operasyonlar arasındadır.

İç ve dış dudak estetikleri

Labioplasti, kadın dış genital organlarındaki iç dudaklar ve dış dudakları değiştirmeyi hedefleyen estetik ameliyatı prosedürüdür. Aşırı büyük ve şekilsiz dudaklar estetik operasyonla küçültülerek daha estetik hale getirilebilir. Dudakların aşırı büyük olması fiziksel görünüm açısından rahatsız edici olmasının yanı sıra işlevsel olarak da rahatsız edici olabilir. İç çamaşırı ve mayo gibi bazı kıyafetlerin giyilmesi sırasında rahatsızlık verici olabilir. Sık enfeksiyonlara neden olabilir. Bu operasyonda ayrıca klitorisi çevreleyen kıvrımlar da küçültülebilir.

Vajinal sıkılaştırma estetiği

Vajinal sıkılaştırma ya da vajinoplasti, genellikle normal doğumdan sonra genişleyen vajinanın daraltılmasını sağlamak için kadınların ihtiyaç duyduğu bir sıkılaştırma ve gençleştirme prosedürüdür. Vajinoplasti cerrahi operasyonla gerçekleştirilebilir, ancak bazen lazer destekli cerrahi olmayan prosedürler de uygulanabilir. Vajinal sıkılaştırma, idrar kaçırma sorununda da yardımcı olabilir.

Kızlık zarı onarımı

Kızlık zarı rekonstrüksiyonu ameliyatı, vajinal açıklığı kaplayan ince bir zar olan ve çeşitli sebeplerden yırtılan kızlık zarı "tamirini" amaçlayan bir operasyondur. Kızlık zarı bazen cinsel ilişki sırasında ya da genel olarak jinekolojik sağlığı etkilemeyen zorlu fiziksel egzersizlerden dolayı da yırtılabilir.

Vajina beyazlatma

Doğum, aşırı terleme, yanlış epilasyon uygulamaları ya da genetik özellikler gibi nedenlerle bazı kadınların vajinal bölgesinde koyulaşma olabilir. Bu gibi durumlarda özellikle lazer tekniklerinden faydalanılarak vajina beyazlatma estetiği uygulanabilmektedir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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