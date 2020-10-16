Güneş lekeleri için ne yapabiliriz?

Güneş lekeleri ya da tıp dilindeki ifadesi ile melazma, adından da anlaşılacağı üzere güneşten gelen ışınların zararlı etkileri sonucu kişilerin ciltlerinde ortaya çıkan özellikle açık kahverengi ve koyu kahverengi görünümlü lekelenmelerdir.

Güneş lekelerinin ortaya çıkmasındaki en önemli etken güneş olmakla beraber, kişinin vücudundaki hormonlara ilişkin birtakım değişimler ve metabolizmasında yaşanan süreçler de güneş lekelenmelerine sebebiyet verebilmektedir. Kadınların vücudunda hamilelik ve doğum kontrol hapı kullanımı da hormonların işleyişini değiştiren belirgin faktörlerdir. Güneş ışınlarına özellikle gebelik sürecinde ya da doğum kontrol haplarının kullanımı sırasında bilinçsiz ve aşırı maruz kalınması hormonların etkileri ile birleşerek güneş lekelerinin oluşumunda tetikleyici olabilmektedir.

Güneş lekelerinin oluşumuna yol açan bir diğer etken olan metabolizma süreçleri ile kastedilen ise yaşlanma gibi zamanın etkileri sonucu kişinin hücrelerinde yaşanan değişimlerin güneş ışınlarına maruz kalan cilt üzerinde yaşlılık faktörüne bağlı güneş lekeleri oluşturabilmesidir.

Temel sebep kişiden kişiye değişmekle birlikte güneş lekeleri, doğuştan olmayan ama cilde rengini veren melanin pigmentinin belli bir bölgede normalden ve olması gerekenden daha çok toplanması sonucu oluşan bir cilt problemi olmaktadır.

Lazer destekli uygulamalarla tedavisi mümkün

Güneş lekeleri, çiller ve doğum lekeleri genel olarak kişiye ciddi bir sağlık sorunu oluşturmayan cilt problemleri olmakla beraber, özellikle yüz bölgesinde yer alan lekeler kişileri estetik açıdan rahatsız edebilmektedir.

Lazer destekli uygulamalarla yüzdeki güneş, çil ya da yaşlılık lekeleri başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Thulium lazer ile gerçekleştirilen uygulamalarda cihazdan sağlanan enerji ile lekelerin niteliğine bağlı olarak seçilen akım gücü, dalga boyu, atım ve tarama seçenekleri ile lekelerin üzerinden geçilir. Bu teknikle yapılan işlemde diğer lazer sistemleri ile yapılan uygulamalardan farklı olarak ciltteki lekeler parçalanmaz. Ciltte oluşturulan kontrollü ufak zedelenmeler ile kişinin vücudundaki ‘makrofaj’ denilen iyileştirici hücreler sorunlu bölgeye çekilerek cilt probleminin giderilmesi sağlanır.

Thulium lazer ile ilk seanstan itibaren olumlu değişimler gözlemlenir. Lekelerin tipine göre kişiden kişiye farklılık gösterse de 2 ay arayla gerçekleştirilen 3 seans leke tedavisi için yeterli olabilmektedir. Ciltteki lekeler onarılarak daha genç, sağlıklı ve estetik bir görünüm sağlanabilmektedir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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