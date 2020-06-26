Karın germe ile meme estetiği mümkün mü?

Günümüzde aynı operasyonda birden fazla estetik sorunun düzeltilmesi mümkün. Bu operasyonlar kapsamında meme estetiği ile karın germe estetiği de birleştirilebilir. Gelişmiş cerrahi ve anestezi yöntemleri sayesinde operasyonlar güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Özellikle anestezi alımını teke indirmek ve iyileşme sürelerini birleştirmek için birçok hastamız tarafından kombine estetik operasyonları yaygın olarak tercih edilmektedir. Hastaların genel sağlık durumları uygunsa kombine cerrahilerin uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Genel anestezi uygulandıktan sonra özellikle örneğin memedeki estetik sorunlar giderildikten sonra ardından mini ya da tam karın estetiği yapılır. Bu tarz operasyonlarda en fazla dikkat edilen şey ameliyat süresinin çok fazla uzamayacağı sorunların bir arada giderilmesidir.

Meme estetikleri ve karın germe estetiğinde birbirlerine yakın ve vücudun aynı bölgesinde olduğu için iyileşme sürecinde dikkat edilmesi gereken şeyler de benzerdir. Hasta için herhangi bir fazladan sıkıntı yaratmaz.

İyileşme süreci kısalır.

Operasyon ortalama 4 saat sürebilir. Operasyondan sonra yapılan sargıların ardından hem göğüslere hem de karına destekleyici sütyen ve korse takılır. Hastanın duruma göre bir gün hastanede kalması gerekebilir. Ortalama 2 hafta içinde iki bölgede de ödem ve şişlik geçmiş olur. Kendiliğinden çözünen dikişler kullanılmamış ise dikişler alınır. Ardından 4-5 hafta içinde iki bölge de büyük oranda iyileşmiş olur.

Kombine estetik operasyonların çeşitlerini kişinin ihtiyacı ve uygulanacak bölgelerin uyumluluğu belirler. Bu operasyonlar ile hasta tek bir seansta birden fazla estetik sorunundan kurtularak hayal ettiği görünüme daha kısa sürede kavuşabilir.

Özellikle anne estetiklerinde ya da düğün öncesi operasyonlarda hastalara zaman kazandırma açısından daha fazla uygulanmaktadır.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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