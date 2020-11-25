Kepçe kulak ameliyatı için uygun zaman mı?

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada her alanda ciddi önlemler alınmasını gerektiren bir süreç yaşanıyor. Tıp sektörü her zaman enfeksiyon riskini düşürmek için en yüksek önlemlerin alındığı sektörler arasındadır. Risk kapsamında olmayanlar için kepçe kulak ameliyatı uygun zamanlama olabilir. Uygunluk için uzman bir doktordan kişiye özel bilgi ve destek alınması gerekir.

Kepçe kulak; çocuk ve yetişkinlerde kişileri en çok rahatsız eden sorunlar arasında yer alır. Kulak estetiği operasyonları arasında en sık uygulanan ve hasta memnuniyeti en yüksek prosedürdür. Kepçe kulak şikayeti olan beş yaşından büyük çocuklara ve bütün erişkinlere güvenli bir şekilde uygulanabilir.

Ameliyat süreci nasıldır?

Ameliyat genellikle lokal anestezi ile uygulanır, ancak duruma göre genel anestezi ve intravenöz sedasyon da tercih edilebilir. Genellikle cerrahi kesiler kulak arkasından yapılır. Hastanın ihtiyacına göre kıkırdağın bir kısmı insize, eksize edebilir, bükebilir ve dikişlerle şekillendirebilir.

Ameliyattan sonraki 5 gün boyunca bandaj uygulanır. Herhangi bir sorun yaşanmadığı sürece hastalar beşinci günden itibaren işe ya da okula gidebilir. Egzersiz gibi hafif aktivitilere 1 ay, daha ağır aktivitelere ise 8-10 hafta ara verilmesi gerekir. Bunun yanı sıra hastaların 6 ile 8 hafta boyunca geceleri koruyucu bandaj kullanmaları önerilir.

Kulak estetiğinden sonra kulakların arkasında iyileştikçe belirsiz hal alacak yaklaşık 2 cm boyutunda gizli izler kalır.

Kepçe kulak estetiği için genel sağlığın yerinde olması, güçlü bir bağışıklık sitemine sahip olmaları ve en önemlisi koronavirüsü riski kapsamında olmamaları gerekir. Bu dönemde herkesin öncelliği genel sağlığı korumak olmalı.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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