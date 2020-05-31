Kulaklarınız dışa doğru çıkıntı yapıyorsa veya şekilsizse ve bu sizi rahatsız ediyorsa estetik cerrahi sizin için bir seçenek olabilir.

Otoplasti ameliyatı olarak da bilinen kepçe kulak estetiği, kulağın şeklini, konumunu veya boyutunu değiştirebilir. Kepçe kulak estetiği ile kulak normal görünümüne kavuşturularak yüzle daha dengeli ve orantılı hale getirilebilir. Küçük deformitelerin bile düzeltilmesi görünümü iyileştirebilir ve benlik saygısını artırabilir.

Kimler için uygundur?

Kepçe kulak estetiği için uygun olan adaylar, kulağında herhangi bir sağlık sorunu ya da enfeksiyonu olmayan, beş yaş ve üzeri, yani kulak kıkırdağı sertleşmesini tamamlayan ve genel sağlığı yerinde olan kişiler için uygun bir operasyondur.

Yetişkinlerin eğer kullanılıyorsa ameliyattan 1 hafta önce sigara ve alkol kullanımını kesmeleri, kan sulandırma özelliği olan ilaçla kullanmaması gerekir. Düzenli olarak kullanması gereken bir ilaçları varsa cerrahlarını mutlaka bilgilendirmeleri gerekir.

Nasıl uygulanır?

Operasyondan önce bazı laboratuvar testlerinin veya tıbbi değerlendirmelerin yapılması gerekir. Kepçe kulak estetiği, kulağın arkasından açılan bir kesi yoluyla uygulanan bir operasyonla gerçekleştirilir. Kepçe kulağı ideal pozisyonuna ve şekline getirmek için dokular tekrar şekillendirilir. Operasyonda çıkıntılı kulakların düzeltilmesi, antiheliks kıvrımı (kulağın kenarının hemen içinde) oluşturmak veya arttırmak ve genişlemiş konik kıkırdağı (dış kulağın en büyük ve en derin içbükeyliği) azaltmak için cerrahi teknikler kullanır.

Kepçe kulak estetiği bir ayaktan tedavi prosedürü olduğu için genellikle hastanede kalınmasına gerek olmaz. Çocuklar için yaygın olarak genel anestezi tercih edilir. Daha büyük çocuklar veya yetişkinler için sedasyonlu lokal bir anestezi kullanılabilir. Estetik dikişlerle kesi kapatılır. Kesi izlerinin kulağın doğal çizgisine gizlenerek görünür olmamasına özen gösterilir. Ayaktan tedavi prosedürüdür çoğunlukla hastanede kalınması gerekmez.

Güvenilir bir işlem midir?

Tüm cerrahi prosedürler gibi az ve nadiren de olsa risk taşır. Kepçe kulak estetiğinden kaynaklanabilecek olası komplikasyonlar arasında ağrı, şişme, kanama, enfeksiyon, minimal ve gizli yara izi (minimal ve genellikle görünmez), geçici uyuşma, nadiren de olsa asimetri veya orantısızlık görülebilir. Eğer tecrübeli bir estetik cerrah seçerseniz bu komplikasyonların görülme riski oldukça düşüktür. Kepçe kulak estetiği görünümü önemli ölçüde düzeltebilir. Operasyonun sonuçları hemen görünür olur ve sonuçları kalıcıdır.

İyileşme süreci nasıldır?

Ameliyattan sonraki birkaç gün boyunca kulakta meydana gelebilecek olası şişliği azaltmak için ve korumak için sargı yapılır. Hafif ağrı kesiciler verilir. Çoğu yetişkin kepçe kulak ameliyatından yaklaşık beş gün sonra işine dönebilir. Çocuklar ise yaklaşık bir hafta sonra okula dönebilirler, ancak ameliyat tamamen iyileşene kadar egzersiz veya spor faaliyetlerinin kısıtlanması gerekir.

Kepçe kulak estetiği hastaların özgüveninin artmasına yardımcı olan oldukça güvenilir ve en çok talep edilen bir prosedürdür.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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