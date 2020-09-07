Kulak estetiği nedir?

Kulak şekli, hem kendi yapısı ile hem de yüz ile belirli oran ve açılarla uyum içerisinde olmalıdır. Kulak estetiği operasyonları arasında en yaygın olarak kepçe kulak estetiği (otoplasti) uygulanır. Kepçe kulak estetiğinde uygulanan birkaç çeşit ameliyat tekniği vardır. Olası iz oluşumunda kesiler; kulak arkasındaki doğal kıvrımlardan açılarak gizlenebilir.

Kulak estetiği için pek çok ameliyat tekniği tanımlanmıştır. Doğru teknik seçildiği taktirde, doğal ve estetik bir görünüme kolayca ulaşılabilir. Kulak estetiği ameliyatlarında, kulağı tek başına değerlendirmek yerine yüzün bir parçası olduğu göz önüne alınarak, kafa şekli ve açılarıyla da bir uyum içerisinde olması gerektiği unutulmamalıdır. Böylelikle doğal bir kulak şekline ulaşmak daha kolay olacaktır.

Nasıl uygulanır?

Operasyon sırasında sıklıkla lokal anestezi tercih edilse de genel anestezi veya intravenöz sedasyon kullanılabilen diğer anestezi teknikleridir. Çoğu vakada cerrahi kesi kulak arkasından yapılır. Uygulamada farklı cerrahi teknikler tercih edilebilir. Hastanın ihtiyacına göre cerrah kıkırdağın bir kısmını çıkarabilir, bükebilir ve dikişlerle şekillendirebilir.

5 yaşından büyük çocuklar ve tüm erişkinlerde uygulanabilen güvenli bir kozmetik cerrahi prosedürdür. Kulaklarının şeklinden dolayı rahatsızlık hisseden, çeşitli şakalara maruz kalan ve saçlarıyla ya da şapkayla sürekli gizlemek zorunda kalan herkes için uygundur.

Operasyondan sonra 10 gün boyunca gece gündüz bandaj kullanılır. İkinci 10 gün sadece geceleri bandaj uygulanmalıdır.Çoğu hasta beşinci günden sonra işe başlayabilir. Egzersize 1 ay, ağırlık kaldırmaya ise 8-10 hafta ara verilmelidir. Hastaların kendilerini en az 3 ay darbelerden koruması gerekir.

Kulak estetiğinde iz kalır mı?

Kulak estetiği operasyonlarında kulak arkasında, yaklaşık 2 cm boyutunda bir iz kalır ve bu izi hastanın kendisinin veya bir başkasının görebilmesi de söz konusu değildir, kaldı ki zaman içerisinde iz iyileşerek yok olur.

Kulak memesi onarımı ise ağır küpeler takılması sonucu kulak memesi doğal şeklini kaybederek aşağıya doğru sarkar, daha uzun ve biçimsiz bir görünüm alır. Bazen bu şekil değişikliğine ek olarak ağır küpe kullanımı sonucu, kulak deliği genişler veya boylu boyunca kulak memesi yırtılır. Kulak memesi şeklinin düzeltilmesi, yırtıklarının onarılması veya küpe deliğinin daraltılması; kısa süren ve lokal anesteziyle de yapılan ameliyatlardır.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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