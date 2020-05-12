Lazer lipoliz yağları eritir, cildi sıkılaştırır

Liposuction, zor eriyen bölgesel yağların giderilmesinde kullanılan ve hızlı sonuç veren bir estetik operasyon tekniğidir. Geleneksel liposuction tekniği ile yağ alma prosedürünün ardından ciltte sarkma oluşabilir.

Lazer lipoliz tekniği, geleneksel liposuction tekniğinin bu eksiğini gidermek üzere geliştirilen yeni bir tekniktir.

Lazer lipoliz nedir?

Lazer lipoliz, bölgesel vücut yağını eritmek için çeşitli dalga boylarında fiber optik lazerler ile ısı enerjisi kullanan minimal invaziv bir prosedürdür. Bu, vakum emme tekniği kullanarak vücuttan yağın alınmasını içeren liposuction'dan farklı bir işlemdir. Lazer lipolizin sunduğu avantaj ise protein kollajen üretimini teşvik ederek cildi daha gergin hale getirmesidir.

Vücudun farklı bölgelerine başarı ile uygulanabilen lazer lipoliz tekniği ile hastalar hem önemli miktarda yağ kaybedebilir hem de daha gergin bir cilde sahip olabilirler. Operasyondan sonra bazı hastalarda hafif ağrı ya da morluk şikayet dışında herhangi bir büyük komplikasyon oluşma riski nadirdir.

Lazer lipoliz karın bölgesi gibi yağ alımından sonra sarkma oluşan bölgeler için klasik liposuction tekniklerine kıyasla çok daha etkili sonuçlar sağlar. Bu sayede ikinci bir ameliyata gerek kalmadan karın, kalça ve basen bölgeleri sıkı ve gergin bir görünüme kavuşabiliyor.

Güvenilir midir?

Lazer lipolizin, vücuttan yağ almada oldukça güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Prosedür ayakta tedavi bazında yapıldığından, iyileşme genellikle hızlıdır. Alanında uzman bir cerrah tarafından yapılmadığında tabi ki birçok risk de vardır. Bunlar enfeksiyon, kanama, yara izi, sinir hasarı, anesteziye karşı olumsuz reaksiyon ve kan pıhtılaşması olarak sayılabilir. Bunun yanı sıra yine uzman cerrahlar tarafından yapılmadığında kontur düzensizliği, asimetri, seroma (cildin altında bir sıvı cebi), cilt renk değişikliği ve yanık gibi ek risklere de sahiptir.

Unutulmaması gereken en önemli şey ise liposuction tekniklerinin kilo verme prosedürleri olmadığının bilinmesidir. Liposuction ile obezite tedavisi yapılmaz. Hastalar büyük oranda kilo veremez. Hastanın mümkün olduğunca ideal kilosuna yakın olması, sağlıklı bir bedene sahip olması operasyonun başarılı olması için gerekli olan kriterlerdir. Çünkü lazer lipoliz vücudun doğal yollarla kolay eritemediği yağların alınarak vücuda daha sıkı ve gergin bir görünüm vermek için uygulanır.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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