Lipomatik liposuction

Diyet ve egzersizle eritilmesi zor olan bölgesel yağların yok edilmesinden kullanılan yeni bir liposuction tekniğidir. Lipomatik (infrasonic) liposuction, klasik tekniğe kıyaslandığında vücuttaki yağların yumuşak dokuya daha az hasar verilerek alındığı bir yöntemdir.

Lipomatik (infrasonic) liposuction yönteminde yağlar titreşim hareketleri ile alındığı için dokuda klasik tekniklerdeki gibi hasar meydana gelmez. Titreşim hareketleri klasik liposuction tekniğinde olduğundan daha kontrollü bir yağ alımı imkanı sunar.

Bağ dokuda, kaslarda ve ciltte sıkılaşma sağlar, daha esnek ve gergin bir cilt dokusu oluşturur. Klasik tekniklere kıyasla çok hasta açısından zahmetsiz ve daha konforludur. Doku hasarı oluşmaz. Titreşim uygulanan bölgede ağrı hissedilmez. Ödem ve morluk oluşma riski klasik tekniklere kıyasla çok düşüktür.

İyileşme süreci hızlı ve zahmetsizdir

Kişi çok daha çabuk günlük aktivitelerine dönebilir, sosyal yaşantısından geri kalmaz. Lipomatik (infrasonic) liposuction özellikle göbek, kalça, gıdı, kol ve uyluk gibi cildin sarkma riskinin yüksek olduğu bölgelere uygulandığında çok daha fazla faydalı olur. İşlemden sonra bu bölgelerdeki cilt sarkmalarında düzelme görülür.

Bunun yanı sıra klasik liposuction tekniklerle alınması zor olan ayak bileği gibi dar alanlardaki aşırı yağların alınmasında da oldukça etkili sonuçlar sağlar.

Nasıl uygulanır?

Lipomatik (infrasonic) liposuction işlemi esnasında verilen sedasyon kişide rahatlama hissi sağlar, operasyon süresince hiçbir şekilde ağrı ya da sızı hissedilmez. Daha küçük bir bölgeye uygulanacaksa lokal anestezi de uygulanabilir. 1-2 santimlik kesiler için kendiliğinden çözünen dikişler atılır ve bu dikişler pansuman gerektirmez. Yan etki oluşma riski en düşük liposuction tekniklerinden biridir. Damarlara, sinirlere ve yumuşak dokulara zarar verme riski düşüktür. Lipomatik (infrasonic) liposuction teknolojisi bölgedeki kolajen üretiminin arması sağlanır. Bu sayede bölgenin doğal bir şekilde sıkılaşması sağlanır.

Operasyon sonrası iyileşme süreci oldukça hızlıdır. Operasyondan sonra birkaç gün sıkılaştırıcı özelliği olan kıyafet yani korse giyilmesi gerekir. Ortalama 2-3 hafta bu kıyafetlerin giyilmesi büyük fayda sağlar. 1 Hafta sonra işe dönülebilir küçük bölgelerde ise 2-3 gün sonra işe dönülebilir. İncelme operasyondan hemen sonra başlar, ortalama 3 ay boyunca devam eder. Sonuçları hızlı ortaya çıkan ve hasta memnuniyeti oldukça yüksek olan bir estetik operasyon tekniğidir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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