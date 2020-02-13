Kadınların büyük çoğunluğunun bir dereceye kadar asimetrik göğüsleri vardır. Bu oldukça doğal bir durumdur. Ancak, bazı kişilerde, bu doğal meme asimetrisi çok daha belirgindir ve hastayı rahatsız edecek kadar fark edilir durumdadır.

Aşırı meme asimetrisi, özgüven eksikliği de dahil olmak üzere kişide çeşitli psikolojik sorunlar yaratabilir, çünkü asimetrik göğüsler arasındaki şekil ve boyut farkı mayolarda ve hatta normal kıyafetlerde bile çok belirgin olabilir. Ayrıca cinsel ilişkide de güvensizlik kaynağı olabilir.

Bu durumdaki birçok kadın bu endişelerle yaşıyor; çünkü meme asimetrisinin potansiyel çözümleri olduğunu bilmiyorlar.

Peki meme asimetrisi nasıl tedavi edilir?

Meme asimetrisi kişinin ihtiyacına göre değişiklik gösterir. Küçük olan memeye implant eklenebilir, ihtiyaca göre büyük olan memeye küçültme tedavisi uygulanabilir, hatta bazı durumlarda meme dikleştirme estetiği de uygulanabilir. Genel olarak her meme asimetrisi tedavisi kişiye özel olarak uygulanır.

İyi bir sonuç elde etmenin anahtarı, çoğu durumda doğru tanıdır. Günümüzde asimetrik göğüsler arasındaki şekil ve hacim farklılıklarını hesaplanmasını sağlayan son teknoloji ürünü görüntüleme cihazları kullanılır. Bu analiz, mümkün olan en tatmin edici sonucu elde etmek için ameliyatın çok hassas bir şekilde planlanmasını sağlar.

Meme asimetrisi ameliyatı için en uygun zaman nedir?

Bu, birçok olası neden olduğu için meme asimetrisinin nedenine bağlıdır. Genel olarak, meme estetiği olmak için on sekiz yaşlarına yani göğüsler tamamen gelişene kadar beklenmelidir. Bununla birlikte, Poland Sendromu gibi, ergenliğin başlangıcından itibaren kadının meme gelişimini etkileyen bazı hastalıklar vardır ve bu durumda hemen tedavi edilmesi gerekebilir.

Meme asimetrisi birçok kadında anksiyete ve güvensizlik kaynağıdır, ancak estetik cerrahi ile çözümü mümkündür. Alanında uzman bir estetik cerrah ile görüşerek durumunuza özel ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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