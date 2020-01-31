Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Op. Dr. İlsun Aka, meme dikleştirme estetiği hakkında merak edilenleri sizlere detaylı bir şekilde anlattı.

Meme dikleştirme ameliyatı neden tercih edilir?

Doğum ve yaşlanmaya bağlı olarak göğüslerde hacim ve şekil kaybı oluşur. Memelerde oluşan sarkma ve yaşlanma belirtileri için meme dikleştirme estetiği uygulanabilir. Meme dikleştirme (mastopeksi) estetiği; meme uçlarının ideal pozisyonuna getirmek, sarkmaya neden olan deri fazlalıklarını almak, göğüs çizgisini çevreleyen dokuyu sıkılaştırılmak ve memeleri yeniden şekillendirmek amacıyla uygulanan cerrahi bir tekniktir. Meme dikleştirme estetiği sarkıklığı gideren ve memeleri yeniden şekillendiren bir işlemdir; memelere hacim kazandırmaz. Yeterli bir hacme sahip olmayan sarkık göğüsler için tek başına mastopeksi ameliyatı yeterli olmayabilir. Bu yüzden; bu gibi durumlarda hacim kazandırmaya yönelik meme implantı uygulaması ile optimal dolgunluk da sağlanabilir.

Ameliyat süreci nasıldır?

Meme dikleştirme ameliyatı, genel anestezi uygulanarak yapılır. Meme derisini çıkarmak ve meme dokusunu yeniden şekillendirmek için kullanılan teknikler farklılık gösterir. Plastik cerrahınızın seçtiği spesifik teknik, insizyonların yerini ve ortaya çıkan yara izlerini belirleyecektir. Meme dikleştirme estetiğinde kesiler areolaların etrafında, meme uçlarını çevreleyen daha renkli alan açılabilir. İkinci olarak areoladan memenin alt kıvrımına doğru uzanacak şekilde kesi yapılabilir. Memelerin alt çizgisi boyunca yatay kesiler açılabilir. Ayrıca meme dokusunu yeniden şekillendirmek ve gerekirse areolaların boyutunu küçültmek için göğüslerin derinliklerine dikişler yerleştirebilir. Aşırı meme dokusu çıkarılır ve meme uçları daha üst pozisyonlara kaydırılır. Operasyonda ana hedef minimum yara izi oluşmasını sağlamaktır. Prosedür genellikle 2 ila 3 saat sürer ve hastanede 1 gece takip edilip taburcu edilir.

İyileşme süreci nasıldır?

Meme dikleştirme estetiğinden sonra, memeler muhtemelen gazlı bez ve cerrahi destek sütyeni ile koruma altına alınır. 2 hafta içinde şişlik geçer, 1 ay içinde dikişler büyük oranda iyileşir. Ortalama 6 hafta içinde memelerdeki uyuşukluk hissi geçer.İlk birkaç gün ağrı kesici kullanılması gerekebilir. Birkaç hafta boyunca ağır aktivitelerden uzak durulmalıdır. Memelere baskı uygulamayacak şekilde sırt üstü ya da yan yatılabilir. Eğer kendinden çözünen dikişler kullanılmadıysa 1 ya da 2 hafta içinde alınması gerekebilir.3 veya 4 hafta boyunca cerrahi destek sütyeninin 24 saat boyunca kullanılması tavsiye edilir. Ardından üç veya dört hafta boyunca yumuşak bir destek sütyeni giyilmesi gerekebilir.

Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmeli?

Verilen talimatlara tam olarak uyum sağlanması ameliyatın ve iyileşme sürecinin sorunsuz geçmesine yardımcı olur. Ameliyat kesiklerinin iyileşme safhasında aşırı zorlamaya, sürtünmeye, aşınmaya ve hareket etmeye maruz kalmaması gereklidir. Bu süre boyunca sigara içilmemesi önerilir. Birkaç ay boyunca memelerin şekillenme süreci devam edecektir. İyileşme süreci tam olarak tamamlandığında izler daha da belirsiz bir hal alacaktır. Ameliyatının sonuçlarının çok daha uzun ömürlü olması için ideal kilonun korunması ve sağlıklı bir yaşam sürmeye destek olacak kadar düzenli egzersiz yapılmalıdır.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı

Op. Dr. İlsun Aka

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