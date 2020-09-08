Meme küçültme estetiği, kişinin yaşam kalitesinin düşmesine neden olacak kadar aşırı büyük göğüslerin büyüklüğünü azaltmak ve konturunu düzeltmek için uygulanan estetik cerrahi prosedürüdür. Kişinin fiziksel olarak hareket kabiliyetinin artmasını sağlar. Bunun yanı sıra aşırı büyük göğüsleri taşırken omuz, boyun ve sırtta oluşan ağrıyı hafifletir. Vücudun daha orantılı ve ince görünmesini ve kıyafet seçiminde daha fazla özgürlük sağlar. Hareket kabiliyetinin azalmasına neden olacak kadar aşırı büyük göğüslere sahip olan ve bundan şikayetçi olan herkes için uygundur.

Nasıl yapılır?

Meme küçültme operasyonu genel anestezi altında hastanede yapılır. Kesiler mümkün olduğunca memenin doğal kıvrımlarına gizlenerek açılsa da tamamen gizlenmesi mümkün olmaz. Ancak atılan estetik dikişlerle izler iyileştikçe sönerek belirsiz hale gelir. Kesi işleminden sonra göğüslerdeki fazla dokular alınarak meme başı bölgesinin etrafı küçültülür. Göğüs uçları olması gereken pozisyon ve açıya getirilerek daha dik bir görünüme kavuşturulur. Ameliyattan sonra, göğüslere gazlı bez sargısı uygulanır ve cerrahi sutyen kullanılır. Ameliyat ortalama 3 saat veya daha uzun sürebilir.

Ameliyattan sonra ilaçla kolayca kontrol edilen ağrı bir veya iki gün içerisinde azalır. Ameliyattan 1 gün sonra hasta hastaneden taburcu edilebilir. Kesi çevresinde şişlik ve cilt renk değişikliği genellikle bir hafta içinde azalır. Dikiş hattı ameliyatın ikinci haftasında iyileşir. Hasta 5 gün içinde günlük aktivitelerine dönebilir.

Göğüslerde his ve işlev kaybı olur mu?

Göğüs küçültme estetiğinde süt üreten bezler ve sütü meme ucuna taşıyacak kanalların etkilenme riski büyüktür, etkilenmenin boyutu ve kalıcı olup olmayacağı tercih edilen teknikle doğrudan ilişkilidir. Meme başı duyusundaki etkilenme derecesi de aynı şekilde teknikle ilişkili olarak değişecektir. Bazı meme küçültme ameliyat tekniklerinde meme ucu duyusu tamamen kaybolmakta, bazılarında ise hiç değişmemektedir.

Meme küçültme estetiği sadece estetik amaçla değil, aynı zamanda sağlık amacıyla da yapılabilir. Bazı büyük memeler kişinin ruh sağlığını etkileyebilir veya asosyal bir kişiliğe sokuyor ya da bel ve boyun ağrısı, göğüslerin altında pişik, mantar oluşumları, yatarken nefes almada zorluk, yürürken çabuk yorulma gibi sıkıntılara neden oluyor ise meme küçültme estetiğine başvurulabilir.

Üstelik yapılan araştırmalarda meme küçültme operasyonu geçiren kadınlarda kanser gelişme riskinin, küçültme operasyonu geçirmeyenlere oranla yüzde 30-40 civarında azaldığını göstermektedir. Eğer aşırı büyük göğüsler yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyorsa, estetik cerrahiden destek alınarak daha ideal göğüslere sahip olunabilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

www.ilsunaka.com.tr

www.instagram.com/drilsunaka