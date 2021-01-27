Mezoterapi nedir, hangi bölgelere uygulanır?

Mezoterapi, cildi gençleştirmek ve sıkılaştırmak, ayrıca fazla yağı eritmek için vitamin, enzim, hormon ve bitki özleri enjeksiyonlarını kullanan bir tekniktir.

Günümüzde mezoterapi karın, uyluk, kalça, kalça, bacaklar, kollar, boyun ve yüz gibi bölgelerdeki yağları temizlemek, selüliti azaltmak, kırışıklıkları ve çizgileri azaltmak, gevşek cildi sıkılaştırmak, vücudu yeniden şekillendirmek, pigmentli cildi aydınlatmak, saç dökülmesine neden olan bir durum olan alopesi tedavi etmek için uygulanabilir.

Mezoterapi, cildin orta katmanına (mezoderm) bir dizi enjeksiyon uygulamak için çok ince iğneler kullanır. Mezoterapinin amacı zayıf dolaşım ve cilt hasarına neden olan iltihaplanma gibi altta yatan sorunları düzeltmektir.

Mezoterapide enjekte edilen maddeler için standart bir formül yoktur. Kişiye özel olarak hazırlanır. Genel olarak içeriğinde vazodilatörler ve antibiyotikler gibi reçeteli ilaçlar, kalsitonin ve tiroksin gibi hormonlar, kolajenaz ve hiyalüronidaz gibi enzimler, bitkisel özler, vitaminler ve mineraller bulunur.

Nasıl uygulanır?

Prosedüre başlamadan önce cilde lokal anestezi uygulanabilir. Mekanik bir tabanca veya manuel şekilde cilde arka arkaya çok sayıda enjeksiyon uygulanabilir. Enjeksiyonlar, tedaviye bağlı olarak farklı 1 ile 4 milimetre olmak üzere farklı derinliklerde uygulanabilir. Her enjeksiyonda cilde yalnızca küçük bir damla solüsyon damlatabilir. İstenilen etkiyi elde etmek için muhtemelen birkaç mezoterapi seansına ihtiyacınız olabilir. Cildiniz düzelme durumuna göre tedaviler iki haftada bir veya ayda bir olacak şekilde planlanabilir.

İyileşme süreci nasıldır?

Mezoterapi uygulamasının mezoterapi içeriğindeki maddelere kişinin alerjisi yoksa yan etki riski oldukça düşüktür. Mezoterapi noninvaziv bir işlem olduğundan, iyileşme sürecine gerek olmaz. Normal faaliyetlere hemen dönülebilir.

Kırışıklıkları tedavi etmenin ve istenmeyen yağları gidermenin yanı sıra mezoterapi, saç dökülmesinden kaynaklanan saç dökülmesini tedavi etmek için de kullanılır.

Mezoterapi hakkında kişiye özel bilgi almak için alanında uzman bir doktordan daha ayrıntılı bilgi alınabilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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