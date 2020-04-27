Orta yüz germe estetiği ile gençleşebilirsiniz

Orta yüz germe estetiği yanak, elmacık kemikleri, alt göz kapağı, burun kenarları ve ağız çevresinde oluşan sarkmalar için uygulanan bir estetik prosedürüdür. İnsanlar yaşlandıkça ciltleri elastikiyetini ve hacmini kaybeder, yanaklar ve göz kapakları sarkma eğilimi gösterir, yorgun veya mutsuz bir görünüme neden olur. Orta yüz germe, yanaklara ve alt göz kapaklarına pürüzsüz, genç bir görünüm kazandıran plastik cerrahi prosedürdür.

Orta yüz germe ameliyatı burun, göz ve ağız köşeleri etrafındaki bölgeyi hedefler. Bu prosedürler özellikle boyun ve çenenin altındaki bölgelerde fazla deformasyon olmayan, ileri seviyede yaşlılık belirtileri olmayan sadece yanak germe estetiğine ihtiyaç olan kişiler için geçerlidir.

Nasıl uygulanır?

Orta yüz germe estetiğinde sıklıkla alt göz kapağı kirpikli kenar sınırından minimal insizyonlar açılarak sarkan yanak dokusunu çok ince dikişler geçirerek (malar yağ yastığı) yükseltir. Bu sayede görünür bir yara izi oluşmaz. Bu yaklaşım elmacık kemiklerine daha genç bir görünüm kazandırır ve ağız çevresindeki nazolabial gülme çizgilerini azaltır. Ameliyat genel anestezi altında yapılır, hasta uyku halinde olduğu için hiçbir şey hissetmez. Operasyon ortalama 2-3 saat sürer. Hasta genellikle bir gün sonra evine gidebilir.

İyileşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

İyileşme genellikle 10 ila 15 gün sürer, çalışanların bir haftalık bir izin kullanmaları süreci daha rahat geçirmelerine yardımcı olur. İşlemden sonra çok hafif morarma ve şişme olabilir, ilk 24 ila 48 saat boyunca soğuk kompres ile ağrı hafifletilebilir.

Orta yüz germe estetiği görünümünüzü büyük oranda gençleştirebilir. Sonuçlar hemen ortaya çıksa da, yanakların tam şeklini alması 2-3 haftayı bulabilir.

Güneş ışıklarına karşı koruma sağlanması çok önemlidir. Ağzın çok geniş açılması veya abartılı mimiklerden kaçınılmalıdır. İşlemden sonra 3 hafta boyunca yüz ovuşturulmamalı ve yüz üstü yatılmamalıdır. Yüze fazla baskı yapılmaması gerekir.

Bazı hafif deforme vakalarda günümüzde ameliyatsız bir teknik olan iple yüz germe estetiği (örümcek ağı estetiği) ile çok daha zahmetsiz ve başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Öğle arası estetiği olarak bilinen bu teknik klinik ortamda ve estetik cerrah tarafından ortalama 30 dakika içinde uygulanabilir. Hasta isterse aynı gün işine devam edebilir. Ortalama 2 yıl boyunca etkisini gösteren bu operasyonların sonuçları kalıcı olmadığı için prosedürün tekrarlanması gerekir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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