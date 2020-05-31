Post bariatrik cerrahi nedir, nasıl uygulanır?

Diyet, egzersiz ya da obezite tedavisi nedeni ile aşırı kilo verilmesinin ardından vücutta ortaya çıkan şekil bozukluklarını gidermeyi hedefleyen bir prosedürdür. Aşırı kilo vermenin ardından vücutta cilt sarkması oluşabilir. Bunun nedeni yağ kaybı nedeniyle cildin elastikiyeti kaybolabilir. Özellikle karın, göğüs, kalça, uyluk, üst kol, boyun ve yüz bölgesinde sarkıklık oluşabilir. Post bariatrik cerrahi ile vücutta inceltme, dolgunlaştırma ya da germe işlemleri yapılabilir.

Post bariatrik cerrahinin başarısı kişinin yaşına ve cildinin elastikiyetine bağlı olarak artar. Uygulanan bölgeye bağlı olarak kullanılan teknik ve kesi işlemleri değişiklik gösterir. Ancak genel olarak günümüzde estetik cerrahi operasyonları minimal insizyon uygulanarak kapalı teknik ile gerçekleştirilir. Minimal dikişler görünür olmayacak şekilde gizlenir. Estetik dikiş uygulandığı için zamanla belli belirsiz hal alır.

Yüz ve boyun germe: Aşırı kilo kaybından sonra göz çevresinde, orta yüz bölgesinde ve boyunda sarkmalar oluşabilir. Yüz ve boyun germenin yanı sıra göz altı çukurlukları, göz kapağı sorunları ameliyatlı ya da ameliyatsız teknikler kullanılabilir. Günümüzde iple yüz germe ya da enjeksiyon uygulamaları gibi ameliyatsız yöntemler daha fazla tercih ediliyor. Sonuçların daha hızlı ortaya çıkması, anestezi gerektirmemesi, iyileşme süresinin hızlı olması ve hayatın kesintiye uğramaması gibi hastalara çeşitli avantajlar sunmaktadır. Kesiler kulak arkası ya da saç diplerine açıldığı için görünen bir dikiş izi olmaz.

Karın germe: Karın germe estetiği hem kadın hem erkeklerde aşırı kilo verme, özellikle hızlı kilo vermede cildin kendini toplayamaması durumunda ya da bariatrik cerrahi ile obezite tedavisinin ardından karın bölgesinde oluşan deformasyonların tedavisinde uygulanmaktadır. Tam ya da mini karın germe estetiği uygulanabilir. Mini karın germe estetiğinde, bikini bölgesinin altında kalacak şekilde eliptik bir kesi yapılır ve göbek deliğinin altındaki yağ birikimi alınarak karnın düzleşmesi sağlanır. Eğer göbek deliği de dahil olmak üzere tüm karın bölgesinde deformasyon varsa bu durumdaki hastalara tam karın germe operasyonu uygulanması gerekir. Tam karın germe operasyonun farkı ise bikini bölgesinin altında kesinin yanı sıra göbek deliğinin çevresinde de kesi açılmasını gerektirir. Operasyon ortalama 2 ile 3 saat arasında sürebilir. Karın germe ile kombine liposuction gibi başka operasyonlar da uygulanabilir. Hastanın 1 ya da 2 gün hastanede kontrol altında kalması gerekebilir.

Kol germe: Post bariatrik cerrahide üst kol germe estetiği de uygulanabilir. Kol germe estetiği üst kolun iç kısmından açılan minimal kesi ve estetik dikişlerle uygulanır. Operasyondan sonra sıkılaştırıcı kıyafet giyilmesi istenebilir.

Meme dikleştirme: Meme dikleştirme de post bariatrik cerrahi tekniklerden biridir. Göğüslerde kilo verme sonrası oluşan sarkma düzeltilebilir. Gerekli olması durumunda meme implantı estetiğiyle birlikte uygulanabilir. Kesiler meme altı çizgisi ya da meme ucu çevresine açılır. Bu sayede görünen bir dikiş olmaması sağlanır.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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