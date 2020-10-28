Yağ enjeksiyonu nerelere uygulanabilir?

Yağ enjeksiyonu, yüzde ve vücutta hacim kazandırma estetiği operasyonlarıdır. Liposuction tekniği ile yağın vücutta fazla olan bölgelerden alınarak hacim kazandırılmak istenen kısımlara aktarılması işlemidir. Yüz gençleştirme ve şekillendirmeden vücut şekillendirme estetiklerine kadar her alanda uygulanabilir. Yağ enjeksiyonunda, otolog bir işlem olduğu için yani dolgu malzemesi olarak kişinin kendi yağı kullanıldığı alerji riski çok daha düşük olur. İşlemin etkileri ise daha uzun süreli olur. Vücuttan yağ alım işlemi mikro ve nano teknolojileri ile kolayca tamamlanır, santrifüj işleminden geçirilip saflaştırıldıktan sonra istenilen bölgelere enjeksiyon sistemi ile enjekte edilir.

Yağ enjeksiyonun en yaygın uygulanma alanları

Enjekteedilecekyağ hücreleri genellikle karın ya da basen yağın fazla olduğu alanlardan alınır. Hastanın isteğine göre bölgesel inceltme teknikleri ile birlikte uygulanabilir. Örneğin karın ya da bacak inceltme operasyonunda alınan yağ, yüzde ya da vücutta hacim kazandırılması istenen yerlere enjekte edilebilir.

Yağ enjeksiyonu yüz, kalça, göğüs başta olmak üzere hacim kazandırılması istenen her bölgeye rahatlıkla uygulanabilir.

Yüz bölgesinde

Mimik kırışıklıkları, kazayağı vb. yaşlanma belirtilerinde derin oluklar oluştuysa vücudun başka bölgesinden alınan yağ enjekte edilebilir. Dudak, elmacık kemikleri, çene, göz altı çukurları ve geçmeyen akne izleri doldurulabilir.

Göğüs estetiğinde

Bazı meme estetiği operasyonlarında eğer kişinin göğüslerinde yeterli yumuşak doku yoksa ve implantın izleri belli olacaksa yağ enjeksiyonu ile yumuşak doku transferi uygulanabilir. Bu sayede özellikle meme implantı sonrasında, implantların izlerinin görülmesi engellenerek daha doğal bir görünüm oluşması sağlanabilir.

Popo kaldırma estetiğinde

Düz ve küçük kalçalara sahip kişilerde daha dolgun ve biçimli bir kalça görünümü yaratmak için yap enjeksiyonu tekniğinden faydalanılabilir. Daha kalkık bir popo görünümü oluşturmak için poponun alt kısmından ya da vücudun başka bölgesinden alınan yağ hücreleri üst kısımlara enjekte edilebilir.

El estetiğinde

Eller yaşın en belirgin göstergelerinden biridir. Yağ enjeksiyonu ile ellerdeki kırışıklıklar ve belirgin damarların görünürlüğü giderilerek daha genç bir görünüm sağlanabilir.

Op. Dr. İlsun Aka

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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