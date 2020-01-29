Göz altındaki torbalar; gözlerin altında şişlik, sarkma ve morarma ile karakterizedir. Bu torbalar, genellikle kozmetik bir sorundur. Nadiren önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Gözlerin altında hafif şişme, sarkık veya gevşek cilt ve koyu halkalar vardır. Görünüşleri hoşunuza gitmeyebilir. Ancak genellikle zararsızdır ve tıbbi tedavi gerektirmez. Ağrı, kızarıklık, kaşıntı ve gittikçe artan şişme var ise doktora başvurulmalıdır.

Göz altındaki torbalanmaların en sık sebepleri nelerdir?

-Yaşlanma

-Çok tuzlu yemek

-Uykusuzluk

-Alerjiler

-Sigara içmek

-Genetik, ailenin diğer bireylerin de olması

-Tiroid hastalığı

-Enfeksiyon

Tedavi nasıl olmalı?

Sebebi yaşlandıkça, göz kapaklarınızı destekleyen doku ve kapak kaslarının zayıflamasıdır. Bu zayıflamaya bağlı olarak; cilt sarkar, göz arkasındaki yağ dokusu öne gelir ve şişlik oluşur. Ayrıca bu alan da sıvı birikmesi de olabilir. Genellikle tedavi gerektirmez. Serin kompres yapmak şişliği azaltabilir. Kişi, görünümünden rahatsız oluyorsa bu şişlikler ameliyatla alınır.

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Tufan Evciman

http://www.tufanevciman.com.tr/