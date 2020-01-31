Optik nörit; görmeyi sağlayan sinir olan optik sinirin iltihabıdır. Bu iltihap mikrop ile olabileceği gibi mikropsuz da oluşabilir. Bu hastalık her iki cinste ve herhangi bir yaşta ortaya çıkabileceği gibi; en fazla 20-40 yaş arasındaki kadınlarda görülmektedir.

Optik nöritin nedeni nelerdir?

En sık nedeni; optik sinirin inflamatuvar demiyelinizasyonu’dur. Demiyelinizasyon, miyelinin hastalıktan sıyrıldığı bir işlemdir. Optik nöritinin bir bağışıklık sisteminin vücudun dokularına saldırdığı ve bilinmeyen bir nedenden dolayı yaralanmaya neden olduğu bir otomasyon işlemi olduğuna inanılmaktadır. Bu, bir enfeksiyondan sonra ara sıra ortaya çıkabilmesine rağmen; genellikle bağışıklık saldırısının ortaya çıkması için net bir neden yoktur. Miyelin, merkezi sinir sistemindeki oligodendrositler (bir hücre tipi) tarafından üretilen bir materyaldir. Miyelin birçok sinir aksonunun etrafına sarılır. Sinir aktivitesini hızlandırmaya yardımcı olur ve sinirlerdeki elektrik iletimini izole eder. Optik nöritinli bazı hastalar, sinir sisteminde başka bir demiyelinizasyon nöbetine sahip olacak ve multipl skleroz geliştireceklerdir. Multipl skleroz, zaman içerisinde beynin ve omuriliğin farklı bölgelerinde demiyelinizasyon ataklarının meydana geldiği otoimmün bir durumdur.

Optik nöritin belirtileri nelerdir?

-Optik nörit genellikle bir gözde görülür, ancak bazen iki göz de etkilenir.

-Görme kaybı yaygındır ve genellikle birkaç gün içinde ortaya çıkar; 1 ila 2 hafta boyunca ilerlemeyi durdurur.

-Belirtiler arasında; görme bulanıklığı, merkezi görmenin bir kısmının veya tamamının kaybı, azalan renk görmesi ve görme azlığı sayılabilir.

-Kontrast ve parlama zorluğu nedeniyle geceleri görmek daha zor olabilir.

-Optik nöritin olan hastaların çoğunda, göz hareketleriyle karakteristik olarak daha kötü olan göz ağrısı vardır.

-Bazen insanlar optik nöritli olduklarında titreyen veya yanıp sönen ışıklar görürler (yaklaşık 3 kişiden 1'i). Bazı insanlar, kendilerini egzersiz yaparken veya uygularken vizyonlarının bulanıklaştığını fark eder.

Optik nörit (ON) nasıl teşhis edilir?

ON tanısı; hastanın tıbbi geçmişinin yanı sıra görsel kayba neden olabilecek diğer hastalıkların bulunmamasına dayanır. Oftalmolojik muayene, oftalmoskop adı verilen bir alet kullanılarak görülebilen optik sinirin bir parçası olan optik diskteki gözün arkasındaki anormallikleri göstermeye yardımcı olabilir. Tanıda yardımcı olan görme alanı testi, renk görme, test ve görme keskinliği testlerinde anormallikler olabilir. Bazen, ON tanısında diğer hastalıkların göz önünde bulundurulması gerekir. Ancak bunlar genellikle tarih ve muayene sırasında belirgindir. Örneğin; 50 yaş üstü bazı kişiler bir gözde ani görme kaybı yaşarlar. Bu durum göze kan akışıyla ilgili bir sorundan kaynaklanır; iltihaplanma nedeniyle değil.

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Tufan Evciman

http://www.tufanevciman.com.tr/