Acil müdahaleler ve karantinada uygulanacaklar

Tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 pandemisine karşı, ülkemizde de alınmış olan tedbirlerden biri diş tedavilerinde acil olmayan tüm işlemlerin bir süreliğine ertelenmesidir.

Öncelikle, acil kapsamına neler giriyor onlara bakalım; ağrı kesici ile geçmeyen ağrılar, akut apseler, kontrolsüz kanamalar, travmalar gibi kişinin hayat akışını etkileyen durumlar. Peki, bu gibi durumlar ortaya çıktığında veya olmasını önlemek amacıyla ne yapacağız?

Öncelikle hekiminize telefonla ulaşın ve durumunuzu objektif bir şekilde anlatın. Size göre acil olan durum, hekiminiz yönlendirmesi ile kliniğe gelmeden çözebileceğiniz bir problem olabilir.

Örneğin 20 yaş dişi kaynaklı apse ve ağrılar iyi bir ağız hijyeni ile hafifletilebilir. Genellikle ağrılı olduğu için kişi o bölgeye dokunmaz fakat bu yanlıştır. Tam aksine o bölgenin çok iyi fırçalanması ve gerekiyorsa tuzlu su veya ağız suları (gargara) ile yıkanması problemi hafifletecek ve hatta ortadan kaldırabilecektir.

Enfeksiyonun ilerlemiş olduğu durumlarda da aynı şekilde diş hekimi ile iletişime geçerek ilaç tedavisine karar verilebilir.

Ağrının tanımı bize durumla ilgili bilgi verir. Eğer soğuk sıcak hassasiyetiniz var ise bu durum bir aciliyet değil sadece hassasiyet olabilir. Bu durumda hassasiyet giderici macunlar kullanılabilir, aşırı soğuk ve sıcaktan kaçınılabilir, asitli içecek ve yiyeceklerden (limon vs.) kaçınılır, böylece rahatlama sağlanır.

Ağrı ne zaman acil duruma işaret eder?

Gece sizi uykudanuyandıranağrı söz konusuysa, müdahale edilmesi gereken bir durum olabilir. Bu da sabah uyanınca veya gece yatmadan önceki ağrı ile karıştırılmamalıdır.

Bu süreçte korku ve kaygı duyguları da arttığı için bir diğer konu da diş sıkma alışkanlıklarında artış ve buna bağlı çene, baş boyun ağrılarıdır. Bunun için de evde yapabilecekleriniz öncelikle rahatlamak, ağrıyan bölgelerinize masaj yapmak ve spor yaparak o bölgedeki kaslarınızı esnetmek ve rahatlatmak olmalıdır.

Eğer yeni yapılmış bir cerrahi işleminiz var ve buna bağlı kanama, ağrı gibi sıkıntılarınız var ise bu durumda mutlaka hekiminizle iletişimde olmalısınız.

Özetlemek gerekirse; evde yapacağınız sabah ve akşam doğru teknikle ve yeterli sürede yapılan diş fırçalama, günde bir defa diş ipi uygulaması ve kendiniz hazırlayabileceğiniz gargara (1 bardak kaynamış ve soğumuş suya 1 çay kaşığı tuz) ile çalkalamak suretiyle ağız bakımınızı yapabilir ve birçok problemin önüne geçebilirsiniz.

Sağlıklı ve keyifli günler dilerim...

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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