Günümüzün hızla değişen koşullarında, şüphesiz her alanda yenilenmeler de söz konusu. İnsanların günlük yaşam tarzları ve beklentileri istikametinde her sektör gibi sağlık ve estetik sektörleri de şekillenmektedir.

Ortodonti branşı, hem sağlık hem de estetik alanına hitap ettiği için yenilenmeler ve gelişmeler bizler için de kaçınılmaz olmaktadır.

Son yıllarda adından çokça söz ettiren şeffaf plak tedavileri şüphesiz ortodonti camiasının en güncel ve hızlı gelişen konularından birisidir. Kişisel bakımın ve estetik kavramının belirginleştiği bu dönemde diş tedavilerindeki beklentiler de hayli yükselmiştir. Bu talepler ve teknolojik imkânlar sayesinde tedavi protokolleri ve yöntemlerinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.

Örneğin iş hayatı ya da sosyal yaşam koşulları gereği konvansiyonel sabit tellerle tedavi olmak istemeyen kişiler için çok iyi bir alternatiftir. Yine işi gereği sürekli toplantılara katılan veya seyahatleri olan kişiler için yemek yeme kısıtlamasının olmaması ve temizlenebilme kolaylığı ile avantaj sağlamaktadır.

Düğün veya nişan planları yapan ve tedavi süresi konusunda yeterli vakti olmayan kişiler için neredeyse tek seçenektir denebilir.

Yurt dışında ya da farklı bir şehirde ikamet edip belli aralıklarla randevuya gelmek isteyen kişiler için de kurtarıcı şekilde çözüm getirmektedir. Bu hastalara daha fazla sayıda plak teslim edilip hastanın düzenli kullanımıyla, tedaviler daha uzun randevularla ve başarılı şekilde yürütülebilmektedir.

Kamera karşısında bir işi olanlar yani oyunculuk, spikerlik ve benzeri mesleklerde olanlar için yıllardan sonra bu tedavilerin çok daha rahat yapılabilmesine imkân sağlamıştır. Bu meslek grubundaki kişiler, plaklarını çekimler esnasında çıkartıp diğer zamanlarda kullanma şansına sahip olabilmektedirler.

Benzer şekilde sporcular da maçlar ve müsabakalar esnasında plaklarını çıkartıp bunun dışında kalan zamanlarda tedavilerine devam etme şansına sahip olabilmektedirler.

Ayrıca hâlihazırda çene eklemiyle ilgili problemi olan kişilerde, plakların dişleri koruyucu ve eklemi rahatlatıcı etkisi görülmektedir.

Bunun gibi daha birçok durumda şeffaf plaklarla tedaviler kurtarıcı rol oynamaktadırlar. Önümüzdeki süreç öyle gösteriyor ki, bu tedavi yöntemleri daha da gelişecek ve toplumdaki bilinirliği daha da artacaktır.

Bu haftalık da bu kadar hepinize sağlıklı ve sevgi dolu günler dilerim.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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