Ortodontik teller dişlere zararlı mıdır?

Herkese selamlar, bu hafta da çok sorular gelen ve merak edilen bir konuyu daha detaylı açıklamaya çalışacağım. Ortodontik tedavi esnasında kullanılan sabit aparatlar (teller, braketler, bantlar vb.) yani hastalar tarafından takılıp çıkartılamayan ve uzun süreler ağızda kalması gereken tutucu elemanlar dişlere herhangi bir zarar verirler mi?

Öncelikle kullanılan bütün malzemeler, çok detaylı araştırmalar ve çalışmalardan sonra, birçok onay alınarak üretilmekte ve dünya çapında çok yaygın şekilde kullanılmaktadır. Uzman bir ortodontist hekim malzeme seçiminde bu olmazsa olmaz kriterlere dikkat etmelidir. Yani kullanılan bu malzemelerin kendi başına sağlığa zararlı hiçbir etkileri bulunmamaktadır.

Gelelim ortodontik tedavilerdeki çürük riski artışına. Diş çürükleri belli faktörlerin birleşmesi sonucu oluşan ve toplumda çok yaygın şekilde rastlanan bir problemdir. Beslenme alışkanlığı, genetik faktörler ve ağız hijyeni alışkanlığı çürük oluşumundaki en temel etkenlerdir.

Yoğun şekerli gıda ile beslenmek ve diş fırçalamanın yeterli sürede ve gereken şekilde yapılamaması sonucunda belli bir zaman sonunda dişlerde çürükler görülecektir.

Ortodontik tedavi gören kişilere bakıldığında ise, ağız içinde gıda artıklarının tutunacağı alanlar artmıştır ve bu girinti çıkıntılı bölgelerin temizlenmesi daha iyi bir diş fırçalama işlemi gerektirmektedir. Bunun uygulanmadığı durumlarda ise çürük risklerinde artma görülebilmektedir. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenmek, asitli ve yoğun şekerli içecekler içmek çürük riskini arttıran etkenlerdir.

Yani dişlere yapıştırılan malzemelerden kaynaklanmasa da, sabit ortodontik tedavi esnasında fırçalamanın kısmen zorlaşması ve yiyecek birikiminin artması çürük riski artışını da beraberinde getirmektedir.

Tabi ki bu durumun önüne geçmenin tek yolu da doğru teknikle ve daha uzun süre diş fırçalamaktan geçmektedir. Tedaviye başlamadan önce de iyi bir diş fırçalama alışkanlığı olan kişilerde bu tedaviler esnasında hiçbir çürük oluşmamaktadır.

Ortodontik tedaviler genellikle aylık randevular şeklinde ilerlediği için hekimin hastalarını sürekli gözlemleme ve bir çürük riski varsa uyarma şansı olmaktadır. Tedavi esnasında kazanılan iyi bir fırçalama alışkanlığı uzun yıllar devam etmekte ve özellikle çocuk yaşlarda bu alışkanlık kazanıldıysa, ortodontik tedaviyle de düzelmiş dişler sayesinde, uzun yıllar hiçbir problem yaşamadan ağız sağlığı korunmuş olmaktadır.

Özetle ortodontik tedavi kaynaklı çürükler çok nadir karşılaşılan ve temelinde yetersiz ağız bakımının görüldüğü durumlardır.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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