Bu haftaki konumuz ortodontik tedavilerde hissedilen ağrılarla ilgili olacak. Ağrı konusu tıp literatüründe anlaşılması en güç ve karmaşık durumlardan biri olmuştur. Üzerinde çalışılması hayli güç ve tamamen subjektif bir konudur. Konu ortodonti olduğunda da durum farklı değildir.

Öncelikle merak edenler için hemen belirteyim ki, ortodontik apareylerin (teller veya diğer sabit aparatlar) ağıza uygulanışında ağrı hissedilmemektedir. Çünkü sabit apareylerde bile, uygulamalar esnasında dişlere kalıcı bir müdahale ve işlem yapılmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir anestezi yapmaya dahi ihtiyaç duyulmaz. Sadece yüzeysel olarak dişler çeşitli solüsyonlar sürülerek hazırlanır ve aparatlar diş yüzeyine yapıştırılırlar. Ve herhangi bir ağrı hissedilmez.

Sonrasında dişlere, üzerlerine yapıştırılan aparatlar vasıtasıyla belli miktarlarda kuvvetler uygulanır. Bu kuvvetler sonucu dişlerde bazı hareketler oluşur. Zaten ortodontik tedavide hedeflenen de bu hareketler sonucu dişlerin yer değiştirmesidir. Bu hareketler esnasında her bireyde değişen şekillerde olmak üzere ağrılar hissedilebilir. Bazı kişiler hiç ağrı hissetmezken bazıları, özellikle ilk birkaç gün yoğun ağrı hissedebilirler. Bu ağrılar genelde künt ve sızlama şeklinde ağrılardır. Günlük kullanılabilen ağrı kesiciler bu ağrıları rahatlıkla ortadan kaldırabilirler. Fakat çok hassas kişilerde bu ilk dönemlerde ısırma esnasında ağrılar sürebilmektedir.

Tellerin uygulanıp kuvvetin verilmesinden bir kaç gün sonra ağrı şikayetleri de genel olarak ortadan kalkar. Bazen aralıklı olarak sadece çok problemli olan dişlerde hissedilebilir. Yaklaşık bir hafta içinde tamamen durum atlatılmış olur ve hastalar tellerine alışmış olurlar.

İlk günlerde bir diğer konu da, sabit aparatlar uygulanan kişilerde bunlara bağlı tahriş olmaların ortaya çıkmasıdır. Dudakların ve yanakların iç kısımlarında bazı hastalarda, aparatların uygulandığı ilk günlerde yumuşak dokular bir miktar tahriş olabilir. Sonrasında bu durum geçer ve tekrar etmez.

Tedavinin geneline bakıldığında, diş hekimliğinde yapılan işlemler içinde en ağrısız uygulamalardan biri olduğu söylenebilir. Kimi hasta ilk günden çok hızlı adapte olabilirken, kimisi için durum biraz daha uzun sürebilmektedir. Ama tedavinin genelinde ağrı önemsenmeyecek düzeyde kalmaktadır.

Bu haftaki konumuzu da kısaca açıklamış olduk, hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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