Günümüzde bütün dünyaya yayılan ve hepimizin hayatlarını ciddi şekilde etkileyen “covid-19” ismiyle tanıdığımız, korona virüs ailesinden olan bir virütik hastalık salgınıyla karşı karşıyayız.

Tüm dünyada medya adeta bu konuya kilitlenmiş durumda ve uyarılar ardı ardına geliyor. Bununla beraber sosyal medya üzerinden de doğru yanlış birçok şey paylaşılıp insanlar arasında yayılıyor. Bir şekilde konu artık hepimizin hayatlarını etkilediği için, bu haftaki yazıda bundan bahsetmek istiyorum.

Diş hekimleri ve doktorlar, bulaşıcı hastalıklarda maalesef en yüksek riskli meslek gruplarının başında gelmektedir.

Fakat bizim tarafımızdan olaya bakıldığında, bu yeni virüs vakalarından önce de, her hastayı potansiyel bulaşıcı hastalık taşıyıcısı olarak değerlendirip, bütün sterilizasyon ve dezenfeksiyon koşullarını bu duruma göre ayarlamak vazgeçilemeyecek bir prosedürdür. Gerek kendi sağlığımız gerekse kliniğimize gelen hastalarımızın sağlığı için bu sterilizasyon koşulları standart olarak mutlaka sağlanmaktadır.

Peki, bu koşulları bilmeyen ve günlük hayatlarına devam eden kişilerin durumu ne olacak sorusuna gelince, maalesef yaşadığımız bugünkü koşullarda herkesin virüs bulaşma riskine karşı azami şekilde dikkat etmesi gerekmektedir.

Önemli bir devlet tedbiri olarak, şu anda herkese evde kalma çağrısı yapılmış, hatta 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir.

Bütün bunların ötesinde kişisel olarak ne yapmalıyız sorusuna gelince; öncelikle en önemli konu sosyal izolasyon. Yani belli bir süre, gerek akraba gerek arkadaş çevresiyle temas ve iletişime ara vermek, yurtdışı ve yurtiçi seyahatleri olabildiğince ertelemek, mümkün olduğunca zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalıp, iyi bir beslenme ve moral ile bağışıklık sistemimizi güçlendirmek gerekmektedir. Dışarı çıkılması gereken durumlarda, mümkünse eldiven kullanıp, eve gelindiği anda elleri 20 saniye boyunca çok iyi yıkamak ve kıyafetlerimizi havalandırmak ya da mümkünse en kısa sürede yıkamak gerekmektedir.

Öksürme veya hapşırma durumunda mutlaka bir mendil ile ağız kapatılmalıdır. Hastalığın en önemli belirtileri boğazda yanma ve yüksek ateştir. Bu tip durumlar tespit edildiğinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Kişisel olarak dikkat edilecek konular, hastalığın yayılmasını önlemede en önemli etkendir.

Dilerim yaşadığımız bu süreç hepimiz için en sıkıntısız şekilde ve en kısa sürede atlatılır. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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