Diş hekimi ile ortodontistin farkı nedir?

Selamlar, bu hafta da merak edilen bir konudan kısaca bahsetmek istiyorum. Hastalarımızın genelde merak ettiği ve sordukları konu diş hekimliği ile ortodontinin farkı oluyor.

Diş hekimliği beş senelik bir üniversite öğrenimi sonucu yüksek lisans diplomasıyla mezun olunan bir bölümdür. Bu öğrenimin üçüncü senesinden itibaren bir diş hekimliği öğrencisi aktif hasta bakmaya başlar. Özellikle son senenin büyük çoğunluğu klinik eğitimlerle geçmektedir.

Bu beş senelik sürecin sonunda diş hekimi olarak mezun olunur. Bu aşamada mezun olan bir kişi tercihine göre muayene açabilir veya devlette ve herhangi bir kurumda çalışma hakkına sahip olmuştur.

Farklı branş üzerinde çalışmaya devam etmek isteyen kişiler ise, fakültede doktora ya da uzmanlık öğrenimine devam etmeyi seçebilirler. Sekiz branştan herhangi birini tercih edip, sınavlarına girerek bundan sonraki süreçte yalnızca uzmanlaşmayı seçtikleri branşın hastalarına bakarlar.

Ortodonti de bu branşlardan birisidir. Ortodonti uzmanları da diş hekimliği fakültesinden mezun olmuş ve sonrasında ortalama dört yıllık bir uzmanlık eğitimi sürecinden sonra ortodonti uzmanı olmaya hak kazanmışlardır.

Tercihine göre bir ortodontist veya başka branşlardan mezun bir uzman hekim, diğer branşlarla ilgili uygulamaları yapma yetkisine ve becerisine sahiptir. Fakat genellikle her uzman kendi konusu üzerinde çalışmayı tercih etmektedir.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

Instagram :https://bit.ly/2rRpEP6

Facebook :https://www.facebook.com/softdent.com.tr/

E-mail :atamozlu@gmail.com