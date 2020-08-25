Görünmeyen teller (Lingual tedavi)

Selamlar bu hafta da ortodontinin son yıllardaki en güncel konularından biri olan lingual tedavilerden bahsedeceğim.

‘Lingua’ kelimesi Latince kökenli olup, dil anlamına gelmektedir.’ Lingual’ tabiri ise dişlerin dil tarafına bakan yüzeyi anlamında kullanılır.

Bilindiği gibi sabit ortodontik tedaviler, uzun yıllardır başarılı şekilde uygulanmakta ve çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu tedavilerin hastalar açısından en büyük zorluğu ise tellerin görünmesinden kaynaklanan estetik kaygılardır. Özellikle de yetişkin bireyler, çalışma ve sosyal hayatları gereği, metal sabit tellerin görüntüsünden hoşnut olmamaktadırlar.

Bütün bu talepler yıllar içinde ortodonti camiasını da çeşitli çözümler bulmaya yönlendirmiştir. Bu çözümlerden birisi de, diğer tellerle aynı mekanizmayla çalışan sabit telleri dişlerin görünmeyen arka (yani dile bakan) kısımlarına uygulamak olmuştur. Bu sayede dışarıdan bakınca hiçbir şekilde görünmeyen ve sabit bir tedavi sistemi kurulmuştur.

Uygulanan teller dil tarafında tedavinin başlangıç alışma döneminde kısmi rahatsızlıklara yol açsa da bu rahatsızlıklar geçicidir.

Tedavi diğer sabit tel tedavilerinde olduğu gibi aylık randevularla yürütülmektedir. Braketlerin kırılmaması için bazı sert yiyeceklere dikkat edilmelidir. Dişlerin hareket mantığı diğer sabit tedavilerle aynıdır.

Bütün bu avantajlarından dolayı, lingual ortodontik tedaviler yoğun talep görmekte ve büyük bir hızla gelişme kaydetmektedir.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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