Evet, konumuz yine gündemi tamamen meşgul eden koronavirüsle dolaylı olarak ilgili. Şu an maalesef ülkemiz koşulları gereği diş kliniklerimiz tamamen kapalı durumda. Mecbur olunmayan durumlar haricinde herkes bir süre için hayatını dışarı çıkmadan, evde geçiriyor.

Bu durumda tedavisi devam eden hastaların çok dikkat etmeleri gereken birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Ortodontik tedavisi devam eden kişilerin şu süreçte ağız hijyenine olabildiğince çok dikkat edilmeleri gerekmektedir. Diş fırçalama normalde olduğundan çok daha iyi ve özenle yapılmalıdır. Özellikle sabit tel tedavisi gören kişilerde, tellerin ve ağız içi apareylerin kırılmaması için sert şeyler yememe konusuna çok hassasiyet gösterilmeli ve tellerin kırılmasına sebep olabilecek çekirdekli meyveler, çerezler veya sert herhangi bir şey kesinlikle yenmemelidir.

Böyle bir durumun istemeden de olsa gerçekleştiği şartlarda mutlaka öncelikle doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Eğer kliniğe gitmeden çözümlenebilecek ya da bir süre daha beklenebilecek bir sorunla karşı karşıyaysanız, örneğin zarar vermeyecek ama kısmen telinizin kırıldığı bir durumda, doktorunuzla randevu ayarlayana kadar o bölgeye koruyucu mum ya da buna ulaşamıyorsanız şekersiz sakız koymak suretiyle problemi kısa süreli de olsa geçici bir şekilde çözmüş olursunuz. Sakızla batan telin üzerini örtmek o bölgede oluşabilecek yaranın ve buna bağlı rahatsızlıkların önüne geçmiş olacaktır.

Tabi öncelikli isteğimiz bu tip problemleri hiçbir şekilde oluşmaması için söylenen kurallara çok dikkat edilmesi olacaktır.

Hepinize sağlık günler diler ve bu sürecin en kısa sürede ve en kolay şekilde atlatılmasını dilerim.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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