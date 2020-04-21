Karantina sürecinde yarım kalan tedaviler

Herkese selamlar, bu hafta da hastalarımız tarafından yaşamakta olduğumuz sürecin koşulları gereği, sıkça sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Malum şu anda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkmaları bir süredir yasak. Bu durumda birçok şey gibi, diş tedavileri de mecburen ertelenmiş durumda. Peki, devam eden tedavisi olan hastalar açısından durum nasıl değerlendirilmelidir.

Öncelikle ortodontik tedavileri ele alacak olursak, şeffaf plaklarla ortodontik tedavisi devam eden hastalar bu anlamda daha şanslı sayılabilir. Çünkü bilindiği gibi şeffaf plak tedavileri hastaların plaklarını kendileri kullanmaya devam etmeleri şeklinde sürdürülebilmektedir. Yani hastalar mevcut plaklarını düzenli olarak takmak suretiyle tedavilerinde hiçbir aksama ve zaman kaybı yaşamamış olacaklardır. Kullandığı plakları biten hastalar ise hekimleriyle görüşmek kaydıyla, ellerindeki son plakları, randevu alabildikleri sürece kadar kullanmak durumunda olacaklardır.

Peki, sabit tel tedavisi gören kişiler için durum nasıl değerlendirilmelidir. Hastanın randevularına gelemediği bu gibi istisnai durumlarda, bir süre beklemenin dişler ve sağlık açısından bir zararı olmadığı söylenebilir. Tabii az önce belirttiğim gibi bu durum her hastada ve hastaya uygulanan işlemin çeşidine göre değişkenlik göstermektedir. Belirtmek istediğim, tellerin kendi başına beklenen süreç içinde dişlere bir zarar vereceği düşünülmemelidir. Bu tip durumlarda en büyük risk faktörü yetersiz hijyene bağlı çürük risklerinin artması olacaktır. Hasta normalden daha uzun süre hekim gözetiminde olamayacağı için, çürük risklerinin kontrolü aksayabilmektedir. Bu durumu önlemenin yolu da çok daha iyi bir ağız hijyen kontrolünün sağlanması olacaktır.

Bütün bunların dışında mevcut tellerin batıp rahatsızlık vermesi veya yerinden çıkması gibi istisnai durumlarda yine hekimle iletişime geçilip tavsiyelerine uyulmalıdır.

Özetle hasta ve hekim tarafından kontrol edilemeyen bu süreçte sabırlı olunmalı, sabit telleri olanların da endişelenmeden hekimlerinin vereceği ilk randevuyu, iyi bir ağız hijyeni sağlamaya devam ederek ve yenmemesi gereken yiyeceklere dikkat ederek geçirmeleri gerekmektir.

Buna benzer devam eden ve yarım kalmış diğer diş işlemleri için de hekimin tavsiyelerine uymak ve endişeye kapılmamak gerekir.

En kısa sürede sağlıklı ve keyifli günlerde görüşmek dileğiyle, sevgiler...

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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