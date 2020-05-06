Herkese selamlar, son günlerde Covid-19 salgınıyla ilgili iyi haberler gelmeye başlarken, çok dikkat edilmesi gereken bir konuya daha dikkat çekmek istedik. Evet, vaka sayıları hızla düşerken, iyileşen hastaların sayısı da artışa geçmiş durumda.

Alınan tedbirlerin kademeli olarak rahatlatılması planlanıyor. Ve günlük hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Peki, bu süreçten bize miras kalacak en tehlikeli şey sizce nedir? Evet, hastalık riski zamanla atlatılacak ama yaşanan sürecin psikolojik etkileri daha uzun süreler etkili olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Öncelikle korku, mutlaka fark edilmesi ve yönetilmesi gereken bir durum. Gereken tedbirler alındıktan sonra, korkmaya devam etmenin bize sadece zararı olacaktır. Unutmayalım ki bağışıklık sistemini zayıflatan en önemli etkenlerin başında korku, üzüntü ve stres durumları gelmektedir. Sebepsiz yere bu duyguların devam ettirilmesi kişiyi içinden çıkılmaz bir girdap gibi kolayca içine çeker. Artık gelen her bilgi kaygı içinde değerlendirildiği için adeta hayatta olumlu bir şey görülemez hale gelecektir. Bunu önlemede en etkili yöntem, sürekli televizyonda veya sosyal medyada bu konudaki haberleri takip etmeyi bırakmak olacaktır.

Yaşam alanımızda gereken tedbirleri aşırıya kaçıp takıntı haline getirmeden aldıktan sonra, kendimize boş vaktimizi en iyi şekilde değerlendirmemize yarayacak bazı uğraşlar bulmak yapılacak en iyi şeylerden biri olacaktır.

Bu süreci sıkıntı ve problem olarak görmek yerine, uzun süredir bulamadığımız kendimize ve ailemize ayıracağımız fırsat bir vakit olarak değerlendirmek kesinlikle psikolojik durumumuzu olumlu yönde değiştirecektir. Şikayet hali ve umutsuzluk sadece benzer duyguların artmasına sebep olur ve yapıcı bir etkileri olmayacaktır. Bir süre için elimizde olmadan yaşayacağımız bu süreci, olabildiğince keyifli hale dönüştürmenizi, kendinize yeni uğraşlar edinmek ve hayatın yoğun temposuna bir ara vermek olarak görebilmenizi tavsiye ederim.

Sağlıkla ve sevgiyle kalın...

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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