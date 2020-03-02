Ortodonti Pahalı Bir Tedavi Midir?

Evet, geldik hassas bir konuya! Elbette bir ortodonti uzmanı olarak konuya objektif bakamayacağımı düşünebilirsiniz ama yapılan işlemler, tedavide kullanılan malzemeler ve harcanan emek düşünüldüğünde bana hak vereceğinizi ümit ediyorum.

Öncelikle ortodontik tedavilerde kullanılan malzemeler, maalesef tamamen yurt dışı kaynaklı olup, dünya çapında kendini kanıtlamış ve güvenilir markaların çok büyük kısmı, Amerika ve Avrupa ülkeleri kaynaklıdır. Günümüzde döviz etkisi düşünüldüğünde, kullanılan bütün malzemeler yüksek maliyetlidir denebilir. Ayrıca yıllar süren tedavilerde ağız ortamına uyumlu ve sağlığa zarar vermemesi gereken bu ürünler, büyük bir hassasiyetle üretilip, denetlenmek durumundadır. Yani özetle bu malzemelerin olabilecek en iyi kalitede olanlarını kullanmak ahlaki ve vicdani olarak hekim için vazgeçilemeyecek bir durumdur.

Geldik ikinci konu olan tedavinin içeriği ve hastaya olan faydalarına... Ortodontik tedavi eksiksiz bir şekilde ve uzman bir hekim tarafından uygulanıp, kontroller düzenli olarak devam ettirildiğinde bir ömür süren bir fayda sağlamaktadır. Yani dişler ve çenelerdeki düzelmeler hem ağız ve diş sağlığını ideal hale getirip dişlerin çürük ve dişeti problemlerinden korunmasını sağlar hem de estetik olarak tatmin edici ve psikolojiye de olumlu etkisi olan bir sonuç ortaya çıkarır.

Bilindiği gibi ortodontik tedaviler, diş tedavileri içinde en uzun süre alan tedaviler arasındadır. Bu durum ortodonti uzmanı tarafından, mekanik ve biyolojik olarak çok kapsamlı bir planlama ve takip gerektirmektedir. Uzun yıllar alan bu tedavi ve takip süreci, hastanın bütün ağız ve diş sağlığının da sıkı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar ve oluşabilecek büyük problemlerin önüne geçilmiş olur.

Ülkemizde değişen güncel ekonomik koşullardan dolayı, bana göre bir rakam telaffuz etmek doğru değildir. Ve ayrıca bilinmesi gereken çok önemli bir konu da her ortodonti vakasının aynı olmadığıdır; bazı durumlarda sadece dişlerde basit hareketlerle tedaviler bitirilebilirken bazı durumlarda çene uyumsuzluklarından dolayı ilaveten sabit veya hareketli apareyler kullanmak gerekebilmektedir. Hatta yetişkin hastalarda ortodontik tedavi ile birlikte çene ameliyatları da planlanabilmektedir.

Ortodonti uzmanınızın siz muayene ettikten sonra yaptığı ücretlendirmede bütün bunların da göz önünde bulundurulması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istedim.

Hepinize sağlıklı mutlu gülüşler dilerim…

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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