Ortodonti sonrasında dişimde leke kalır mı?

Evet, bu hafta da başka bir popüler ortodontik tedavi sorusuna cevap bulmaya çalışalım. Ortodontik tedaviye başlamayı düşünen kişiler tarafından en çok merak edilen konulardan birisi de tedavileri bittikten sonra dişlerinde herhangi bir iz veya leke kalıp kalmayacağıdır.

Öncelikle, ortodontik tedavi hangi yöntemle yapılırsa yapılsın hiçbir uygulamada, dişlerin içine doğru giden herhangi bir aparat veya malzeme kullanılmaz. Tedavi boyunca hasta tarafından dişlerden çıkartılamayan ve bu sebeple de sabit tedavi adı verilen, genelde herkes tarafından bilinen metal veya şeffaf tellerin uygulanışında dahi, sadece diş yüzeyine çok ince yüzeysel yapıştırıcılar uygulanır. Tedavi bitiminde ise braket adı verilen bu aparatların uzaklaştırılmasından sonra, dişin yüzeyinde kalan az miktarda yapıştırıcı kolaylıkla temizlenerek çıkarılır. Bu temizlik işlemi, tartar adı verilen ve hemen herkeste görülen diş taşı temizliğinden çok farklı değildir.

Yani teller ağızdan çıkarıldıktan sonra hastalar tarafından ilk anda hissedilen pürüzlülük, dişlerdeki bir problemden kaynaklanmayıp, temizlenebilir yapıştırıcı artıklarından başka bir şey değildir. Bu tabaka da kısa ve kolay bir işlemle uzaklaştırılabilmektedir.

Peki, buradan dişlerin yüzeyi hiçbir şekilde etkilenmez sonucu çıkartılabilir mi? Maalesef bu sorunun cevabı hayırdır. Dişlerde normal şartlarda dahi sıklıkla çürükler görülmektedir. Doğal olarak dişlerin üzerine gelen ilave aparatlar temizlenme zorluğu oluşturacak ve bu durum çürük riskini arttıracaktır. Halihazırda ağız hijyeniyle ilgili bir bakım yetersizliği varsa, bu durum tellerin ve ortodontik aparatların da bu ortama eklenmesiyle daha ileri boyuta geçecek, yiyecek artığı ve bakterilerin ağız ortamına tutunma miktarı artacaktır.

Normal düzeyde bir fırçalama alışkanlığı bile bütün bu problemlerin önüne geçmek için yeterlidir. Bizim ortodontik tedavi gören kişilere tavsiyemiz her yemek sonrası iyi bir diş fırçalama uygulamasıdır. Bunun için ortodontik fırçalar ve ara yüz fırçaları kullanılmalıdır.

Bir diğer konu da daha önceki yazılarda da değindiğimiz, ortodontik tedavi esnasında dikkat edilmesi gereken yiyecekler ve içecekler konusudur. Bunların başında, telleri olmayan kişiler için bile çürük riskinin artmasına neden olan asitli içecekler gelmektedir. Kola ve gazoz türevi bu içecekler tedavi boyunca kesinlikle tüketilmemelidir. Bunun yanı sıra lokum ve şekerleme gibi gıdaların fazla tüketimi de çürük riskini arttıracak ve tedavi sonunda, istenmeyen çürüklerin görülmesine sebep olabilecektir.

Özet olarak iyi bir ağız hijyeninin uygulandığı ve şekerli gıdaların azaltıldığı durumlarda, tedavi sonunda hiçbir problemle karşılaşılmamaktadır.

Herkese sağlıklı dişler ve mutlu gülüşler dilerim…

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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