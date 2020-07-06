Ortodontik diş çekimi

Selamlar, bu hafta da ortodontinin en hassas konularından birisine açıklama getirmeye çalışalım, ortodontik tedavilerde diş çekimi.

Öncelikle ortodontik amaçlı diş çekimleri birkaç farklı sebepten dolayı yapılmaktadır.

En yaygın sebep, çene ve diş yapıları arasındaki boyut uyumsuzlukları sonucu, dişlerde görülen şiddetli çapraşıklıklardır. Yani mevcut dişlerin çene kavsine düzgün şekilde yerleşememesi; üst üste veya dönük vaziyette çıkmış olduğu durumlardır. Bu durumlarda mecburen diş sayısı azaltılarak kalan dişler ortodontik tedavi sürecinde düzgün şekilde yerleştirilmektedir.

Bunun dışında, bazı durumlarda da dişlerde ileri düzeyde bir çapraşıklık görülmese de hekiminiz diş çekimine karar verebilir. Bunun sebebi de ortodontik olarak, alt ve üst çene dişlerinin birbirine uyumunu yani kapanışını ideal hale getirmeyi veya dişlerin çene üzerinde uygun açılara getirilmesini hedeflemek olabilmektedir.

Özellikle bu ikinci durumda hastalar çekim kararına şaşırıp tepki gösterebilmektedir. Burada çokça sorulan soru, çekim yapılan dişin boşluğunun neyle doldurulacağı olmaktadır.

Bu kısım çok iyi anlaşılmadır, ortodontik çekim sonrasında kalan boşluklar tamamen kendi dişlerinizle kapatılmaktadır. Zaten yer problemi yaşanan çenede, kazanılan bu boşluklar, geri kalan dişleri düzgün ve olması gereken yerlere yerleştirebilmek için kullanılacaktır. Aslında buradaki endişenin kaynağı genelde, konuya yabancı olan kişilerin, bu düzeyde diş hareketlerinin gerçekleşebileceğini tahmin edememeleridir.

Yine yapılması gereken, konunun ehli bir ortodonti uzmanına ulaşıp, doktorunuzun tedavi planına güvenmek olacaktır. Çünkü günümüzde, çok ileri düzeyde çapraşıklık görülen durumlarda dahi ortodontik tedaviler başarılı şekilde uygulanmakta ve çok uzun zamandır çekimli tedaviler ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

Instagram :https://bit.ly/2rRpEP6

Facebook :https://www.facebook.com/softdent.com.tr/

E-mail : atamozlu@gmail.com